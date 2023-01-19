盧覓雪聲音導航《歡迎光臨 Come Back Anytime》　探索東京老牌拉麵店如何闖出一片天

早前，Now TV Now True 請來盧覓雪（Michelle）為紀實片《歡迎光臨Come Back Anytime》作聲音導航，Michelle坦言很喜歡這新嘗試，而且很有滿足感，亦相信自己一向給人的「為食」形象是造就這次合作機會。

《歡迎光臨 Come Back Anytime》這部紀實片的故事主角正基先生是東京都千代田區一間日本拉麵店老闆，探索逾40年歷史的老牌拉麵店「備前亭」如何靠東京拉麵成功闖出一片天。

像榕樹頭講故

講食，絕對是Michelle的強項。但她說，雖然以前也曾為電影配音，但這次做聲音導航的感覺截然不同：「電影配音是一個角色，聲音要配合角色去突出人物性格。但今次的感覺很得意，因為故事內容全部與我無關，我亦沒參與其中的內容製作，這次以一個主持人、第三者的角色去引導觀眾投入影片，像講故事，也像一個隔岸觀火的人，又好似坐在廟街榕樹頭講故的人（哈哈）， 過程很好玩。」

然後她表示：「做聲音導航亦有很多技巧要注意，慶幸在場有位配音教練指導我，教我那段要讀得輕快些或者興奮些，那段要讀得慢些。但我這個『厚多士』的第三者有個好處是，我對美食很有追求，所以很容易投入到正基先生的世界。」

食拉麵驅寒

日本人習慣居酒屋後食拉麵填肚，Michelle一向識飲識食，亦佩服日本拉麵有個強項就是連外國人都很受落。而她吃過最好味的日本拉麵就是在日本，尤其是冬天去日本旅行，吃拉麵的溫暖感覺絕對可以驅寒。

Michelle說有次去北海道，當時天寒地凍，但當走入一間拉麵店後，吃著一碗熱騰騰的拉麵，這種感覺簡直就是天堂。「亦有一次經驗令我很難忘，很多年前我去東京旅行，我有位住在日本多年的朋友，每次都會做嚮導帶我們去吃喝玩樂。」

她續指：有次我們去居酒屋，有酒飲又有很多佐酒小食，已經夠開心，突然他問我們是否已經喝夠了，我頓時有點莫名其妙，以為結帳後便各散東西，怎知他再帶我們去食拉麵，這刻我更加感到錯愕。」

然而Michelle的朋友解釋說，日本人去居酒屋是為了飲酒和傾計聚會：「要在居酒屋填飽肚子並不便宜，所以習慣飲酒後再去食一碗拉麵來填肚。這時，我有種茅塞頓開的感覺，若果你不是當地人，有些飲食文化你根本並不會認識。」

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