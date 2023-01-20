《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》7大備忘　大反派「征服者康」 揭MCU第五階段序幕

2月15日上映的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）是Marvel在2023年第一套登場的超級英雄片，也是Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕之作。

「蟻俠」升級愈戰愈勇

於2015年首度登場的《蟻俠》(Ant-Man)，全球票房勁收5.19億美元，續集《蟻俠2: 黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp) 全球票房更高達6.23億，令「蟻俠」成為最受歡迎的超級英雄之一，以過癮好笑、貼地抵死的另類英雄贏盡觀眾歡心。

「蟻俠」隨時變細變大的超能力，加上與「黃蜂女」拍住上，裝備和武器不繼升級，今集愈玩愈大，愈戰愈勇。

超越魁隆的全新大反派

今集有新大反派「征服者康」 (Kang the Conqueror) 在電視劇集《洛基》（Loki）曾出場，今次首度現身大銀幕！

這位超越魁隆 (Thanos) 的強大敵人，擁有改寫現實及打破時間線的能力，將會成為MCU未來發展的重心，要充份掌握來龍去脈，《蟻俠3》這場重大前哨戰。

Marvel新一代靚女超級英雄亮相

深受歡眾喜愛的演員陣容原班人馬再度上陣，包括「蟻俠」保羅活特 (Paul Rudd）、「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉 (Evangeline Lilly)、「皮漢克博士」米高德格拉斯 (Michael Douglas) 和Janet Van Dyne米雪菲花 (Michelle Pfeiffer)。

今集更有新加盟的靚女新星嘉芙蓮紐頓 (Kathryn Newton) 飾演「蟻俠」女兒卡西，將會接棒成為Marvel新一代超級英雄，絕對值得留意。

標梅利驚喜加盟

另一驚喜亮點來自金像提名影帝標梅利 (Bill Murray)，在戲中飾演珍納芳婷（Janet Van Dyne）過去生命中一個重要角色。

這位以《捉鬼敢死隊》系列（Ghostbusters）、《迷失東京》（Lost in Translaton） 廣為觀眾認識的老戲骨，精湛演技和神秘角色定必為電影更添睇頭。

量子領域引人入勝

今集故事以量子領域為主要場景，「蟻俠」能在這個不受時間限制的神秘宇宙中同時創造不同分身。量子領域科技感十足，加上各式前所未見的奇怪生物和危機，相當引人入勝。

連場對決大緊張刺激

能夠控制時間的「征服者康」與「蟻俠」達成協議，為「蟻俠」帶來改寫現實的第二次機會，但隨之而來的代價，卻將可能失去一切。

正邪對決激在神秘及危險的量子領域中一觸即發，連場的一幕幕大場面，今集製作規模和壯觀特技定必超越上集，一定要在大銀幕欣賞才看得緊張刺激、過癮投入！

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