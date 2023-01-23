【親子去好處】全港7大商場遊樂場　放電打卡玩盡長滑梯歷奇設施

▲ 全港7大商場遊樂場

家長在農曆新年除了帶小朋友去拜年，也可以趁假期去本地的商場遊樂場玩個夠。TOPick精選了全港7大商場免費遊樂場，有刺激的長滑梯，也有考體能的歷奇設施，讓小朋友盡情放電！

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旺角新世紀廣場 MOKO動樂園

旺角MOKO新世紀廣場的大型遊樂場「MOKO動樂園」，場地面積達18,000呎，而且有很多好玩設施，包括50米的全港最長攀爬牆、8米高大型遊樂設施、山丘山洞組成的探索隧道，更有6組不同高度的滑梯，適合不同年齡的小朋友，當中最高的滑梯高達3.8米，可以滿足小朋友瘋狂放電。

facebook專頁「B老闆日誌」版主媽媽亦有帶囝囝去玩，她認為設施夠多，例如搖搖板、氹氹轉、彈床、鞦韆等，旁邊亦有很多椅子讓人休息，比想像中好。

地址︰旺角新世紀廣場L3樓層

開放時間︰10:00-19:00 （分6個時段）

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葵芳新都會廣場 歷奇樂園

這個戶外歷奇公園位於新都會廣場的L5戶外空間，是香港難得一見的大型戶外放電樂園，facebook專頁「暴龍媽媽」過往介紹過，場內有源自芬蘭6.5米高的大型遊樂設施，以可愛的巨型蔬果為造型，集結了不同的遊樂設施，包括不同的攀爬障礙、平衡橋等，相當考驗小朋友體力和平衡感。

地址︰葵芳新都會廣場L5歷奇公園

開放時間︰11:00-14:30；15:00-19:00 （須於每場次前親臨公園入口處領取入場證）

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荃灣D‧PARK愉景新城 鯨魚花園

鯨魚花園是與國際著名丹麥遊樂場設計專家Monstrum合作精心打造，facebook專頁「大小芊芊育兒親子記」介紹，公園設施分為2至5歲和5至12歲，集遊樂、音樂、攀爬、歴險等多項智慧發展於一身。

15米長、仿照鯨魚真實大小及型態打造的鯨魚玩樂設施為全亞洲最大，小朋友可以盡情於鯨魚大肚子內和身外遊玩，完成各項挑戰之餘，可更訓練不同肢體技巧。另外還有長頸鹿造型的滑梯十分可愛，而且它是半戶外空間不怕日曬雨淋。

地址︰D‧PARK愉景新城 L1

開放時間︰12:00-17:30 （中間有3節清潔時段）

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K11 Musea Peacock Playground

雖然只是小小的公園遊樂場，不過6米高的大型孔雀滑梯相當吸睛，足足一層樓高滑下來也很刺激，不過5歲或以上才可以玩，5歲以下另有一條孔雀小滑梯可玩。facebook專頁「小豬腳遊世界」版主媽媽早前帶5歲女兒「小豬腳」去玩，她分享，指定商舖內電子消費滿$300可以預約指定時段包場玩一節15分鐘，參加者必須年滿5歲及在B2層禮賓部預先換領。

如果沒有指定商戶消費，亦可以即場排隊免費玩，排隊時間要視乎當日人流，她們是在平日下午去，很快就排到。遊樂場旁邊原本有天台草地，但暫時關閉，否則小朋友可以跑跑跳跳會更開心。

地址︰K11 Musea 7樓（5樓扶手電梯直達）

開放時間︰11:00-14:00、15:00-18:00 （14:00-15:00為大清潔時間）

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沙田新城市廣場 史奴比開心世界

雖然這個公園有點殘舊，不過勝在多好玩的設施，而且有不少打卡位，包括史奴比大屋、花生校園、黃色的校巴等。公園內還有獨木舟可以免費乘搭，不過比較多人排隊，要耐心等待；另外遊樂場內有長滑梯和各種攀爬設施，假日人流比較多，要注意安全。

地址︰沙田新城市廣場1期3樓平台

開放時間︰11:00-19:00

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慈雲山中心 歷奇樂園

慈雲山歷奇樂園於引入了新加坡遊樂場設計，相當時尚，facebook專頁「暴龍媽媽」亦有介紹過，歷奇樂園內有大型波浪繩網陣，讓小朋友爬上爬下挑戰體力，還有定時灑水的嬉水裝置。

最刺激莫過於橫跨兩層的巨型滑梯，更有戶外彈床，小朋友絕對會玩到斷電。年紀較細的小朋友可以來這裡特設的幼兒專屬遊樂區，配有不同的感官裝置設施，好玩之餘還有助訓練幼童的協調性及反應。

地址︰慈雲山中心L5露天平台

開放時間︰10:00-18:00（每節75分鐘，逢星期一關閉）

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山頂廣場 感官遊樂場

山頂的兒童遊樂場全是新式的感官遊具，好玩又放電，包括多組滑梯和一組站立式的搖搖板，遊樂場內有很多考驗平衡力，以及攀爬用的遊戲設施，最適合小朋友爬上爬落，遊樂區旁還有座位，可以供家長休息，家長可以帶小朋友搭乘山頂纜車後來個山頂一日遊。

地址︰山頂道118號山頂廣場1樓

開放時間︰08:00-20:30

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責任編輯︰王明芳