【院舍防疫】院舍負責人：確診員工維持不可上班未對運作有大影響　惟農曆年薪金水漲船高料護士增3倍

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政府表示，為保障安老及殘疾院舍的院友，安老院舍及殘疾院舍員工的值勤方面，港府將維持現有安排，即院舍員工仍需每48小時進行核酸檢測、每天上班前做快測。如院舍員工不應該上班，院舍亦不應要求員工值勤，目的是保護院舍的老人和殘疾人士。孫亦指，明白院舍因而需要覓人替假，當局一直有以實報實銷方式，向全港院舍發放人手支援的特別津貼，應能涵蓋相關額外人手支出。

安老院聯會工作小組成員、院舍負責人劉學威認為，院舍一直沿用確診員工不可上班的要求，因此新要求不會對運作安排有好大改變。劉學威解釋，如果院舍員工確診，一般會以現職或後備員工作替假，一般而言特別津貼能涵蓋人工的開支。

不過，如兩者的人手亦不足，就需要從「替假公司」(獵頭公司)協助找尋人手，普遍較原本員工貴1倍以上，津貼就未能完全能補貼開支。雖然新措施於本月30日後才實施，不過劉學威亦關注，農曆新年的年初一至三的人工按慣例會上升，護士的薪金可較平常多3倍，亦需與私家醫院爭奪人手，令院舍的成本增加。

劉學威亦指，取消暫託中心的安排各有利弊，不少長者前往中心後身體狀況變差，不過有部分長者較為活躍，留於院舍或致傳播風險。他認為，應靈活安排長者是否入住暫託中心，認為當局公布前應與院舍加強溝通。

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記者：陳展棋