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「虎」日子越走越遠　唐英年願復常通關讓港「兔」氣揚眉

政治 21:16 2023/01/19

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唐英年祝願大家，新一年「兔」氣揚眉。 （唐英年供圖）

虎年的香港經歷了疫情封關，經濟萎縮，加上環球市場在加息陰霾下異常顛簸，西九管理局董事局主席唐英年說，虎年市民生活艱苦，「內出血」的日子並不好過。而2023年是生氣盎然，「虎」盡甘來的美好新一年；也是回歸正常，重新出發的拼搏新一年。因此他祝願大家像兔仔一樣，聰明、謹慎、越跳越高，「兔」氣揚眉。

在新一年，唐英年有三個新春願望，第一是祝願香港，民生漸入佳景。香港需要時間回復疫情前的正常景況，只要給予時間、空間和適當支持，相信市民的生活可以慢慢恢復過來，在新人事、新作風下，「苦」的日子越走越遠，實現由治及興。

第二個願望，是經濟重拾光輝。隨著近期與內地恢復通關，息口走勢漸趨明朗，在國家支持下，香港經濟可以恢復增長動力，只要地緣政治因素穩定，不明朗因素的影響會隨之減少。

第三個願望，是文化綻放異彩。作為西九文化區主席，唐英年說，有信心香港的文化藝術發展可以隨著硬件一一落成，軟件先後出台，加上海內外通關，吸引來自世界各地及內地旅客，而走上更高的新台階。

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撰文 : 傅流螢

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