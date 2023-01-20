【新年好去處2023】22大新春商場打卡位合集　人氣Miffy+粉紅兔兔+大白兔糖

▲ 今個新年的主角一定要一眾卡通兔明星。

農曆新年假期留港有咩做？既然一家大細齊人，當然要出街打卡影全家福啦！今個新年全港有多個商場都添置了特色兔年裝置，有主角兔子、卡通、藝術、旅遊及懷舊風等，總有一個啱你心水！

最新影片推介︰

▲ 太古城有6.5米Miffy熱氣球打卡位。（有關機構提供相片）

1. 太古城 Miffy新年6大打卡位

踏入兔年，來自荷蘭的兔界明星Miffy成為城中主角，今個新年登陸太古城中心舉辦「春意花開」活動，有六大賀年佈置可以同Miffy打卡，重點包括6.5米Miffy幸福熱氣球和Miffy版畫風車屋。記得不要錯過「Miffy x Cityplaza 新春限定店」，出售超過300件Miffy精品，當中部分產品更是首次亮相。

日期︰即日至2月5日

時間︰星期一至五12nn - 9pm、星期六、日及公眾假期11am - 9pm

地點︰太古城中心2/F中庭及中橋

▲ 場中間有一隻巨大胭紅兔子駐守。（facebook圖片）

2. 太古廣場 大白兔快閃店

太古廣場與經典糖果品牌「大白兔」合作，在新春期間設立快閃店。場內以花卉主題設計，中間有一隻巨大胭紅兔子駐守，而草叢中更有大大小小的兔群可以拍照。另外，場內亦設有全港首個獨家大白兔限定主題店，會售賣限量主題系列精品及初次在港亮相的芒果口味奶糖，必須入手！

日期︰即日至2月5日

地點︰香港金鐘道88號太古廣場

▲ Stephy都來一看大白兔。（facebook圖片）

3. V city x V Walk Kanahei萌兔大吉瀛春祭

V city及V Walk聯同日本人氣角色P助與粉紅兔兔（Kanahei's Small animals）打造「V city x V Walk x 萌兔大吉瀛春祭」，舉辦一連串新春精彩活動，與大家一起迎「兔」接福。其中V city呈獻8個、V Walk更會重金打造10個以P助與粉紅兔兔為主題的新年特色打卡位及獨家遊戲。

日期︰即日至2月28日

時間︰10:00am-10:00pm（期間限定店 11am-9pm）

地點︰南昌V Walk 地下中庭、2樓中庭及露天廣場

屯門V city MTR層中庭

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4. LCX Esther Bunny「浪漫滿屋」展覽

韓國人氣高企的Esther Bunny現身尖沙咀LCX與大家拜年，並把商場佈置成粉紅一片，場內設有3大打卡位，包括「甜蜜常滿糖果盒」、「美兔廚房」、「百變衣櫥」，行到邊影到邊。此外，場內還會定期轉換「鴻兔大展新春小檔」，各品牌會於不同檔期展出，包括官也媽媽、花研草說、METZ Luxury Tea等。

日期︰即日至2月19日（2月1日起將變成情人節主題）

時間︰10am-10pm

地點︰尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門及Xplus對出

▲ Esther Bunny現身尖沙咀LCX與大家拜年。（有關機構提供相片）

5. life@KCC 新春兔兔「森」度遊

西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro筆下的角色小野兔，今個新年於life@KCC與大家一起度新春，場內搖身一變成7大新春花森林秘景，並由小野兔擔任領隊與大家展開「新春兔兔森度遊」，去勻7大夢幻花森林秘景，穿越花森林花環大門，走入森林探訪小刺蝟、小白熊；再坐上花之禮物車，直闖森林深處，參加小野兔的茶會，來一場「森」度對話。在場內消費指定金額，更可換領療癒可愛的Mia Charro精品。

日期︰即日至2月28日

時間︰10am-10pm

地點︰葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

▲ Mia Charro筆下角色小野兔成為主角。（有關機構提供相片）

6. T Town x YOSISTAMP「玩轉百份百神社」

來自日本的YOSISTAMP呦嘻百分百家族超人氣兔子及一眾角色登陸天水圍，與領展T Town聯乘舉辦「玩轉百份百神社」活動，商場打造成呦嘻百份百神社，而人見人愛的呦嘻百分百眾角色正在商場各處跟大家互動打卡，包括5米高戶外巨型充氣兔兔百分百達摩及多個場景，感受濃厚的日本傳統新年氣氛。

日期︰即日至2月15日

時間︰12nn-8pm

地點︰天水圍T Town

▲ YOSISTAMP呦嘻百分百家族超人氣兔子及一眾角色登陸天水圍。（有關機構提供相片）

7. 荃新天地 LEGO「奇歷兔莊園」

荃新天地與LEGO® 攜手呈獻「奇歷兔莊園」新春主題活動，跟隨巨型LEGO® 福兔花車暢遊蘿蔔豐收場景打卡，再到莊園的許願樹祈福，還有七彩LEGO® 瀑布「沖」出幸福新氣象。好動一族必玩4大開運挑戰，接受創意、體能、勇氣及運氣的考驗，晉身成為奇歷兔小隊員！活動更設有LEGO® 新春期間限定店，售賣備受注目的新春限定別注版LEGO® 套裝，必搶新一年推出的80110新春賀年立體擺設及80111新春花車巡遊等。

日期︰即日至2月5日

時間︰10am-10pm（期間限定店 11am-9pm）

地點︰荃新天地1期中庭

▲ LEGO「奇歷兔莊園」新春主題活動。（有關機構提供相片）

8. 荃灣廣場 CIRCUS BOY BAND春日開運花園

荃灣廣場與韓國著名設計團隊CIRCUS BOY BAND攜手打造「荃灣廣場 ✕ CIRCUS BOY BAND春日開運花園」，由團隊旗下的潮物森林俱樂部系列一眾主角、粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White帶你走進荃灣廣場空中樂園。場內設有3大祈福裝置的20米長「幸福開運長廊」、「唯美浪漫桃花園」跟逾4米高的「吉星高照幸運兔」，入夜後，四周更佈滿閃亮燈飾，倍添浪漫氣氛。

日期︰即日起至2月19日

時間︰10:30am-10pm

地點︰荃灣廣場L5空中樂園

▲ 荃灣廣場CIRCUS BOY BAND春日開運花園。（有關機構提供相片）

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責任編輯︰林綺玲