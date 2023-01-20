【新年好去處2023】22大新春商場打卡位合集　迪士尼開運慶典+Plastic Thing+黃阿瑪

▲ 全港各大農曆新年卡通主題打卡位。

卡通兔仔裝置唔啱心水？港九新界仲有好多商場以其他卡通裝置，即睇以下另外6個農曆新年卡通打卡點。

9. The ONE+皇室堡 Plastic Thing新春為食祭

The ONE及皇室堡聯同「Whateversmiles x PLASTIC THING」舉辦「為食天神祭」，其中The ONE會設有2.5米高的黃金蘿蔔造型，還有萌爆的粉紅兔仔造型，記得不要錯過旁邊的期間限定店。聯場更設有8大祈福熱點，而皇室堡另設有PLASTIC THING天神販賣機。

日期︰即日起至2月5日

時間︰10am-10pm

地點︰The ONE UG2中庭、皇室堡地下中庭

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

10. 時代廣場 米奇招財貓與唐老鴨達摩

銅鑼灣時代廣場將聯同香港玩具品牌URDU舉行「招福開運慶典」，首度將迪士尼經典角色米奇與唐老鴨變成兩米高巨型吉祥物──招財貓及達摩。而2樓中庭更特設期間限定店，除售賣50款限定迪士尼精品外，「URDU福部屋－迪士尼系列」更首次亮相，包括招財貓及達摩系列Figure、盲盒公仔及幸運御守等。

日期︰即日至2月5日

時間︰10am-10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

▲ 米奇變成兩米高招財貓。（有關機構提供相片）

11. 朗豪坊 mofusand春日貓遊遊

朗豪坊從日本邀請到萌癒系網紅貓角色mofusand，首度越洋到港開設首間mofusand香港限定店，並舉行《朗豪坊 x mofusand 春日貓遊遊》。場內逾300款官方授權獨家首賣產品一次過登場，除了極罕日本直送精品外，更有首次開賣的新春開運萌物。此外，場內亦有逾20隻不同造型的Cute爆貓咪在5大東瀛神社祈願熱點陪大家打卡，並盡覽mofusand首次在香港公開的插畫。

日期︰即日起至2月5日

時間︰11am-10pm

地點︰旺角朗豪坊4樓通天廣場

▲ 朗豪坊 X mofusand春日貓遊遊。（有關機構提供相片）

12. 置富4大商場 黃阿瑪喵運駕到

置富Malls邀請了宇宙級萌貓——台灣「黃阿瑪的後宮生活」中的貓界皇帝「黃阿瑪」，一行8喵「黃」族同來賀歲，於置富Malls旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮，為黃阿瑪的子民呈獻「置富Malls x 黃阿瑪喵運駕到」。

▲ 健康滿點：馬鞍山廣場－黃阿瑪「睡睡」平安寢宮（有關機構提供相片）

日期︰即日起至3月12日

地點︰馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

置富第一城 地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

▲ 學業猛進：置富都會－至尊「肉」璽御書房（有關機構提供相片）

13. YOHO MALL ONE PIECE新春金運遊樂園

YOHO MALL跟ONE PIECE草帽小子一伙兒踏上尋寶冒險之旅，一齊暢遊多個主題打卡裝置、新春年貨及文青市集。身穿賀年服的路飛及索柏會戴上可愛的兔耳小帽，於3.5米高的新春金運牌坊下開心迎接大家。牌坊特別以系列名物巨型船舵配賀年桃花裝飾作點綴，兩旁更有巨型閃閃發亮的金幣及慶節舞獅為大家打氣。

日期︰即日至1月31日

時間︰10am-10pm（限定商店營業時間：11:00am-9:00pm）

地點︰YOHO MALL II中庭

▲ YOHO MALL X ONE PIECE新春金運遊樂園。（有關機構提供相片）

14. 屯門市廣場 Monchhichi賀年展

Monchhichi換上新春兔兔裝扮，於屯門市廣場中央廣場設2大打卡點，包括以粉紅粉紫毛茸茸打扮的「福兔Monchhichi」，以及身穿傳統唐裝旗袍、手持炮仗與元寶的「喜慶吉祥Monchhichi」。同場設有Monchhichi新春期間限定店，發售多款Monchhichi獨家賀年造型產品，粉絲們不容錯過。

日期︰即日至1月29日

地點︰屯門市廣場

【P1 兔仔系列】【P2 卡通系列】【P3 本地及日系風】

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲