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【湯水食譜】小朋友新年狂食煎炸熱氣食物　中醫推介2款簡易下火湯水清熱毒

兒童健康 09:00 2023/01/24

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（iStock圖片）

小朋友在農曆新年吃不少煎炸賀年食物，如蘿蔔糕、芋頭糕、笑口棗、油角、煎堆等好熱氣，需要清熱毒。如果小朋友有喉乾、咳嗽或流鼻血的病徵，家長就要應盡快為孩子「下一下火」，可以參考中醫推介的兩款簡易下火湯水。

註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問，他指小朋友平時愛吃香口或煎炸的食物，如薯片、薯條、薄餅和餅乾等，容易因肺燥引致流鼻血、乾咳無痰、口乾舌燥、甚至令皮膚乾燥痕癢、脫皮及大便乾結難排。他建議，小朋友要紓緩以上病徵，除了改善飲食習慣之外，更需早睡早起，再配合湯水食療才有更佳功效。

最新影片︰

古醫師推介雪梨無花果杏仁湯及石斛沙參百合湯，這兩款湯水做法簡單，可幫助小朋友解決有喉乾、咳嗽或流鼻血等病徵。

雪梨無花果杏仁湯（4人份）

【材料】

雪梨 4個
無花果 4個
南北杏 15克
冰糖 適量

【做法】

1. 雪梨、無花果及南北杏洗淨。

2. 雪梨去皮、切片。

3. 加入無花果及南北杏，注入清水10碗，煮約1小時。

4. 放入冰糖即成。

石斛沙參百合湯（4人份）

【材料】

石斛 20克
玉竹 15克
杏仁 15克
准山 20克
蜜棗 4粒
瘦肉 適量

【做法】

瘦肉飛水，再與其他藥材同放入煲內，煲2小時即可。

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責任編輯︰王明芳

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