【生命鬥士】曾全身四成燒傷入ICU　11歲女童戰勝死神積極做義工

▲ 台灣女孩渝兒曾全身四成燒傷入ICU，如今重生積極做義工。

生命影響生命！台灣11歲女童渝兒在4年多前參加露營活動，遇上一場意外，被大火吞噬，致全身約40%有2至3級燒傷，住ICU 20多天跟死神搏鬥，保住性命迎來漫長的復健之路，身上的疤痕火灼痕癢，痛楚難耐，如今傷後4年多，渝兒化身生命小鬥士，積極做義工行善，用生命影響生命。

▲ 渝兒的疤痕狀況日漸轉好。（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

全身面積約40%燒傷

綜合台灣傳媒報道，於2018年4月5日，台灣女孩渝兒在假期跟家人一同出發到苗栗露營營區，她跟其他小朋友被隔壁營友所用的柴燒水壺吸引去觀看，突然間熱水壺炸開，大量熱水與蒸氣噴濺在渝兒身上，一瞬間她倒地打滾。意外令渝兒全身2至3級燒傷，面積約40%，住在ICU 23天，初時因燒傷大量脫水，意識不清持續昏睡。

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渝兒媽媽為女兒開設了facebook專頁「渝兒寶貝重生紀錄」，一路以來紀錄女兒傷後生活，看見渝兒燒傷時全身綁著紗布、小小身軀留有一大片疤痕，叫人心痛。復健及治療的路很艱難，例如渝兒在加護病房換藥時不停慘叫聲；需要進行植皮手術，頭皮必需要剃光頭等；還有穿脫壓力衣很痛，以上無限循環；渝兒的疤痕曾增長，需進行重建手術等等，以上一切，年紀小小的渝兒一一捱過。

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捱過復健治療艱難路

意外至今逾4年半多，雖然渝兒身上依然留有永不磨滅的疤痕，但她重生了，更無懼將自身的經歷公開。近日，渝兒為「中華民國兒童燒燙傷關懷協會」出任務，擔任校園演講嘉賓，跟小學生分享《為愛重生--燒燙傷經驗談》，藉由渝兒的故事，讓大家認識燒燙傷，也藉由渝兒的生命力，鼓勵大家要有勇氣。

除了生命教育講座之外，渝兒去年聖誕出席由消防隊舉辦兒童安全宣導聖誕派對，變身成為活動義工。還有出席捐血活動，因為渝兒受傷時輸了不少血，雖然無法捐血，但她可以當小小義工，幫忙發送禮物，感謝每一位付出熱血與愛心的善心人士。

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積極做義工

除此之外，有次渝兒問媽媽有關器官捐贈事宜，她表示願意往生後捐贈器官延續他人生命。另一方面，由於曾剃光頭進行植皮手術，渝兒之後一直沒剪髮，留有一把長長秀髮，非常珍而重之，她竟然捨得剪掉將頭髮，為的是捐出幫助有需要的病者。媽媽有感︰

女兒是很努力散播愛的孩子。善的力量，需要遍地開花。

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責任編輯︰顏紫燕