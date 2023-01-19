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【法律執業者條例】杜淦堃連任大律師公會主席　指不應「一刀切」禁止海外律師參與《港區國安法》案件

政治 23:37 2023/01/19

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杜淦堃表示，未收到政府有關《法律執業者條例》的具體修例建議。（資料圖片）

行政長官李家超指政府會盡快就《法律執業者條例》提出修訂。大律師公會主席杜淦堃表示，未收到政府的具體修例建議，但認為無論是代表控辯雙方，都不應「一刀切」禁止海外律師參與《港區國安法》案件。

大律師公會舉行會員周年大會，主席杜淦堃、副主席毛樂禮和陳政龍均連任。杜淦堃會見傳媒時表示，未收到政府有關《法律執業者條例》的具體修例建議，但認為不是每一宗案件都涉及國家機密，為保持靈活性，令控辯雙方在選擇律師上更具彈性，「我認為應與非國安法案件看齊，在觀感上更為公眾接受及得到大家支持」。他又承諾，公會收到有關條例草案修訂後，會提出具體意見。

杜淦堃續指，公會不樂見政府提出「一刀切」方案，但相信國安委及行政長官會充分考慮所有意見才作出決定。他又認為，人大常委會的安排已考慮各方面不同意見，同意今次釋法保留彈性。

問及大律師公會未來會否到北京交流，杜淦堃表示，「過去一年都有討論過到訪國內」，未來一年，若情況容許，希望恢復訪京的安排，強調是有溝通的。他又提到，去年底有著手安排首先訪問大灣區，但後來因疫情發展押後。

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責任編輯：區綽彥

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