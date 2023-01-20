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【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心

娛樂 09:59 2023/01/20

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華姐苟芸慧傳出與陸漢洋婚變後復合。

2009年華姐冠軍苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋結婚5年，最近兩年一直傳出二人婚變及分居的消息，不過苟姑娘和陸漢洋都未有對此回應。

近日有指陸漢洋連環使出冧妻招式，終於在3個月前成功氹回苟姑娘，二人再度夫妻檔上陣出席友人活動。

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世紀婚禮

苟芸慧與陸漢洋自2016年開始相戀，陸漢洋於2017年向苟姑娘送上家傳鑽石鑲製的戒指求婚，並揚言已計劃好結婚，且於訪問中表示自己喜歡小孩子，但暫不考慮生育，希望能先享受二人世界。

2018年，苟姑娘與賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚，回港後舉行童話式婚宴，苟姑娘當時更戴上價值170萬鑽戒，閃爆全場。

【婚變傳言】苟芸慧與陸漢洋傳已離婚　苟姑娘：心情是複雜的

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矛盾漸增

然而，二人於2021年開始傳出婚變，喜愛放閃的苟姑娘突然減少於網上晒恩愛，有指二人因對生育問題持不同意見以致吵架收場。

同年，苟姑娘獨自返回加拿大，跟陸漢洋分隔兩地，亦有指她回港後未有跟丈夫同居，令婚變傳言愈來愈多。

破鏡重圓

據悉，陸漢洋施展連環攻勢氹回太太，除了對苟姑娘的帖文「逢Po必Like」外，亦擔任司機接送太太，且夫妻檔於社交圈出現，相信二人已重拾舊好。

此外，苟姑娘的好姊妹簡慕華回應苟芸慧與老公陸漢洋復合一事，全程封嘴，只回覆記者新年快樂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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