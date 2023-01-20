【團年飯】到老爺奶奶家食團年飯　新抱大呻變「人肉洗碗機」：無人幫手

▲ 新抱大呻，每年食團年飯都變人肉洗碗機。

食完一餐豐富團年飯，一定會留下大量污糟碗碟。有台灣人妻大呻，每年到婆家食團年飯，都要負責洗所有碗碟，其他人只會在客廳聊天吃水果，連老公都不幫手，令她大嘆自己是「人肉洗碗機」，眼見團年飯將至，她坦言不想再洗碗。

有台妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示，娘家媽媽在她婚前曾提醒她，到老爺奶奶家中食飯，要主動幫忙收拾碗筷，讓對方留下好印象。然而，在她新婚的第一個團年飯主動提出洗碗後，自此每年都變成她的工作，好像是約定俗成的「份內事」。

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她大呻，洗碗時老公和其他兄弟姊妹都只是坐在客廳聊天食水果，沒有人會主動幫忙，

忙完廚房回到客廳，隊友一句謝謝都沒有，真是洗心酸的。

而且，由於姑仔沒有公婆，所以每年除夕奶奶都會叫對方一家五口回來吃團年飯，而且他們年年都遲到，老爺卻堅持要等齊人才開飯，

有一年等了一個多小時，因為小孩要上家教，等到菜都涼了,我只能氣在心裡口難開。

眼見又要過年，人妻坦言今年實在不想再當「人肉洗碗機」，亦不想再浪費時間等姑仔一家，為此跟老公吵了無數次仍是未解決。

帖文引起熱論，不少網民都紛紛出謀獻策，有人建議邊洗邊打爛碗碟，有人則建議扮手痛無法洗碗，另有人更建議把碗放著，坐梳化一起聊天，「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

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責任編輯：王明芳