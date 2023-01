【重新出發】黃心穎獲家姐提早預祝34歲生日　正日與泥鯭過二人世界？

▲ 有家人在身邊最緊要。

黃心穎自2019年爆出「安心事件」,被揭發背著正印馬國明與人夫許志安偷情後,事業形象一鋪清袋。

隨着時間過去,事件主角各自重新出發,許志安早前簽約環球唱片公司,逐漸「試水溫」復出,心穎亦已淡出幕前,對上一次在社交網更新已是去年的1月。

【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身 首公開確認泥錳男友地位

▲ 三姊姊合體慶生。

心穎與泥鯭感情穩定

不過在2020年,她被爆出與RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)結伴同遊買寵物用品,隨即揭二人關係非淺。但當事二人否認拍拖,堅稱只是朋友,之後,再有報道指男方早已與心穎發展同居關係,但二人沒有直接承認關係。

去年7月再有傳媒拍得泥鯭與心穎齊齊拍拖放狗,看來二人感情穩定,當時心穎受訪時自爆與TVB已完約,正式回復自由身,又指未有結婚計劃,暫以工作為先,不過言語間已承認泥鯭的男友地位,隨後,他們便雙雙返回愛巢。

最新影片推介:

黃心妙預祝心穎生日

日前心穎的家姐黃心妙在社交網上分享與黃心穎和黃心美的合照,三姊妹向來感情要好,心妙和心美特意為即將1月23日34歲生日的心穎預祝,她們預備了一個精緻蛋糕,上面的生日牌更寫上「Happy Birthday 小B」。

心妙更以英文留言表示:「I’m destined to spoil you with all my love Happy Birthday to you my baby sis The day you were born wasn’t exactly the best day of my life, but you have given me so many good ones all along.Stay sweet, pretty and healthy our forever little one(我注定要用我所有的愛來寵壞你,祝你生日快樂,我的寶貝妹妹。 你出生的那天不是我生命中最美好的一天,但你一直以來都令我們很開心。 保持甜蜜、漂亮和健康,我們永遠的小孩。」

最後她再祝福心穎要幸福快樂做最好的自己,希望不會再有甚麼把我們分開那麼多久,據知心妙一家人在澳門居住,因疫情關係她們不能那麼輕易回港,難怪心妙都感嘆表示「一年後我們又見面了」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R