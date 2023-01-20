【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度

▲ 除夕起一連3日有雨，年初三最低13度。（梁偉榮攝）

天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。此外，華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸地區的東北季候風會逐漸被一股偏東氣流取代。今日（20日）天氣大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩東北風，稍後吹清勁東風。

天文台展望，受一股偏東氣流影響，除夕（21日）及農曆年初一（22日）大致多雲，氣溫回升，有一兩陣微雨。而另一股東北季候風會在年初二（23日）稍後抵達廣東沿岸，年初二晚上氣溫再度下降，風勢較大。

根據九天天氣預報，除夕市區氣溫維持在16至19度，年初一氣溫回升至18至21度，年初二氣溫開始下降至16至21度，當日大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。晚上氣溫下降。年初三（24日）氣溫進一步降至13至17度。

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記者：黃穎津