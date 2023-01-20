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【愛我別走】黃子華林海峰舞台劇下周開售　緊記5個流程增搶飛機會【內附連結】

娛樂 10:20 2023/01/20

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《愛我別走》

黃子華和林海峰破天荒首度合作領銜主演莊梅岩全新舞台劇《愛我別走》， 將於2023年2 月24日起於西九文化區戲曲中心大劇院進行演出共43場。消息一公布即惹來網民大癲，下周四至日（1月26至1月29日）匯豐卓越理財信用卡持卡人均可享優先預訂機會，公開發售為1月30日，相信勢必惹起全城撲飛潮。

為增加搶飛機會，不妨先看看以下購票流程，預先做好準備。

是次《愛我別走》的購票平台並非常用的城市電腦售票網或Cityline等，而是由「撲飛POPTICKET」辦理，無論是信用卡優先訂購或公開發售，都要先成為POPTICKET會員，便可優先於POPTICKET網上預訂《愛我別走》門票。網址：https://www.popticket.hk/

購票流程

1/ 登記會員過程不難，可直接用Facebook帳戶登入，或以電郵登記開設全新用戶名稱及密碼。

2/ 成功登記會員後，便可在網頁選購欲購買的節目。現時一般須在20分鐘完成購票過程。

    點擊圖片放大
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3/ 若太多人同時登入，網頁會提示當時的輪候人數。

4/ 成功進入購票網頁後，可選取日期、票價和人數，之後記得要加入購物車。

5/ 之後再進入購物車網頁，進行付款手續，付款方式可選取信用卡、八達通、支付寶香港和微信支付香港。付款後便可將會收到確認通知及電子門票。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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