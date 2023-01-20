【食用安全】友人愛吃巴沙魚致洗腎到死 餐廳老闆揭巴沙魚黑心内幕

▲ 餐廳被揭巴沙魚用化學品處理，民歜若頻繁食用需終身洗腎。

為求利益，不少商家亦會出售黑心食品圖利。台灣一名餐廳老闆網上大爆，指普遍商家製作巴沙魚食品時亦會將其浸以磷酸鹽使其澎脹，増加利潤。可是如此的做法不僅會令食客增加患心血管疾病的風險，嚴重者更會要洗腎至死。

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日前，台灣知名連鎖店「江小漁酸菜鍋」因被發現將過期巴沙魚出售，而令民眾再度關注巴沙魚的食用安全。一名餐廳老闆於「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文指，自己早於6年前已不停地在教育市民大眾要少吃巴沙魚，原因在於他知道普遍的餐廳也在使用浸了磷酸鹽的巴沙魚。

老闆指出，巴沙魚其實只是越南鯰魚，由於該品種肉質較軟而且沒骨，深受民眾愛戴。而若把巴沙魚浸至磷酸鹽，更可將其發2倍以上，所以不少餐廳亦會出售巴沙魚。他更大指責數間餐廳

一堆吃到飽（放題）在用，甚至連知名高級麻辣鍋的VIP雙人套餐都用苦苦的巴沙魚給客人吃，新竹的知名烤肉也用這魚做炸魚薯條給客人吃。

他更指磷酸鹽一經油炸便會釋放至油中，然而餐廳會再用相同的油炸其他食材了顧客，長期食用的話後果不堪設想。老闆更指出自己便有數位朋友因攝取過多磷酸鹽因而需終身洗腎，「洗腎洗到最後死掉」。同時他亦自責自己的名氣不足，令市民對此食材的關注度不高，更大指不解為何很多網紅還要推薦食用巴沙魚。

最後他更指自己不會出售這種「泡藥海鮮」，呼籲商家要「有良心」，亦呼籲民眾

年輕人要清醒啊！父母養我們長大很辛苦，至少避免吃進那些有毒的東西好嗎？

更續指若不相信他的所言可在煎巴沙魚時留意有沒有「白色藥水」，而且魚身更會縮少了兩倍，「有心的可以把那些藥水拿去驗」。

最後他亦有補充指，由於磷酸鹽是合法的食物添加劑，所以很多的食物中亦會加入。民眾食用時需要留意份量，不是長期且大量食用的話，對於健康的影響並不大。

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責任編輯：羅嘉欣