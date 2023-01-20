【核酸檢測】至少12個檢測站年廿九全日滿額 一文看清各區檢測中心預約情況
社會 10:28 2023/01/20
年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致部分檢測站大排長龍。政府建議，檢測人士可先在網上查看各檢測站的預約情況，揀選人流較少的檢測站進行檢測。當局亦更新版面設計，顯示檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段的最新預約情況。點擊即看各區檢測中心預約情況：【下一頁】
如個別檢測站當天的自費服務已滿額，可選擇到其他檢測站進行自費檢測。檢測機構發出的電子報告，或經網頁下載的電子紀錄，均可用作過關，出行內地人士無須返回檢測站領取紙本報告。
截至今日下午1時，以下社區檢測中心／檢測站今日的檢測名額已滿：
- 深水埗白田社區會堂
- 楓樹街遊樂場
- 何文田公園
- 觀塘牛頭角道體育館
- 大角咀櫸樹街
- 麥花臣遊樂場籃球場
- 沙田瀝源社區會堂
- 沙田大會堂廣場
- 觀塘秀明道公園
- 藍田配水庫遊樂場
- 翠屏道 6 號觀塘遊樂場
- 聯和墟遊樂場
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記者：黃穎津