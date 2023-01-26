【怪獸家長】自小被迫學打鼓學畫畫 兒子畢業禮表心迹：無一樣自己鍾意

▲ 己所不欲，勿施諸仔女。

近年出席N次「快樂退休心得分享會」，乜都講，包括投資理財、夫妻關係、存在意義……當中，不少人希望我肥碌講子女培育心得。

點解？因從本欄睇到，小弟N年來與「肥女B」及「排骨B」相處融洽，情如老友，而對佢哋一切又毋須牽掛，好似好鬼掂咁款。

點解今日抽起條筋講子女培育？正因讀報看到本屆最「成功」的新議員江玉歡，在對談節目中提及人生一大遺憾，為在參加大仔中學畢業禮時，睇到兒子與同學製作的一條短片，回憶個人成長歷程。

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片中仔仔坦白表明心迹，覺得自小被母親強迫參加學打鼓、學畫畫、學普通話……之類，有點反感，因無一樣係佢鍾意嘅。當下，江玉歡「個心好實」，因佢覺得迫個仔呢樣嗰樣，出發點都係為阿仔好。

小弟一睇……唉的一聲，因呢種「虎媽」心態，非常普遍。父母一廂情願，用「我為你好、你要做」的高壓手段迫仔女，結果，必有反效果。

我點知？因小弟由零開始，已非常討厭「被指示」一切人生決定！無論興趣、選科、交友、工作、談情，以至買屋買車去旅行，我只想自己決定，錯咗就自己承受！

「肥女B」及「排骨B」由中學開始到獨自到外國讀書，為父半點都無強迫佢哋做乜做物、選乜選物。問我意見，我會講，否則，一切以佢哋自己意願為依歸！

不少「虎父虎媽」成日教仔女要尊重別人，但卻從不尊重子女意願，只硬將佢哋人生導航到自己希望的軌迹上。

己所不欲勿施諸仔女，否則，關係又點會好呀？

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