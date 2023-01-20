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【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光

娛樂 11:38 2023/01/20

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

中國女子田徑接力隊曾於橫濱參加世界接力賽女子4X400米接力預賽，出賽的楊會珍、廖孟雪、伏娜及童曾歡無緣決賽，而廖孟雪、童曾歡比較中型的外型就成為網民的焦點，多年來一直被質疑是「男扮女」。

儘管中國國家田徑隊更曾在官方社交平台回應說︰「伊本是女嬌娥，並不是男兒身」，但也抵擋不了網民不斷的質疑。

其實廖孟雪、童曾歡的近照也出現造型上的大改變，似乎也想證明自己的女人味？

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廖孟雪抱BB

1995年出生的廖孟雪，生於湖南省，閒時也會在個人微博上分享生活日常，她過往私下的打扮也是偏向男性化的，真的不難令人誤會她是男兒身。

她後來在微博分享餵BB吃香蕉的相，並寫道：「大家好，我叫『皮皮』，不要看我長的可愛就欺負我！！！！」相中的她身穿粉紅色外套、束起小辮，而且眼神相當溫柔地看著小寶寶，盡現母愛。

最新影片推介：

童曾歡留長髮

童曾歡同樣為1995年出生，不過是否如廖孟雪般結婚產子就未可得知。她與廖孟雪在2021年全國運動會中出戰4x400米接力賽，為湖南隊奪冠。

當時的二人是把長髮紮起，展現自己的新髮型，不過始終也改變不了網民的看法，留言指：「不管怎麼看都是男的」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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