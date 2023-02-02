【育兒分享】公平對待兩子不是追求相同 社工爸爸：是按各人需要給予

▲ 馬文輝(Boris)是一位社工，負責兒童和青少年工作，他有兩個兒子，長子六歲，幼子三歲。

馬文輝(Boris)是一位社工，負責兒童和青少年工作，他有兩個兒子，長子6歲，幼子3歲。身為社工，他學以致用，教養兒子時用上社會工作的理論：Murray Bowen的《家庭系統理論》和John Bowlby的《依附理論》，兩個兒子的英文名正是Bowen與Bowlby。

Boris是足球迷，為培養兒子對足球的興趣，他帶長子Bowen到足球學校，發現兒子在踢足球時不會搶球，漸漸了解到兒子的個性不喜歡爭奪。長子性格慢熱文靜，喜歡觀察不同事物，會遷就和照顧別人；幼子Bowlby是個活潑貪玩的小孩，為人熱情奔放。幼子性格與哥哥不同，在他出世後，Boris要重新學習怎樣教養一個個性活躍的小孩。

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Boris希望兩個兒子能在成長過程中找到長處，若能專注發展強項，將有助兒子培養自信。所謂「人在環境中」，我們不能將猴子放在水中，但可以讓牠在樹上發揮爬樹本領。陪伴兒子時，Boris會嘗試發掘他們的長處。長子的強項是記性好，對國家地理尤感興趣；幼子強項在與人相處，閱讀別人情緒。將兒子的長處加以強化，短處盡量改善，這是Boris作為父親對兒子愛的表達。

Boris認為養育兩個兒子，重點在公平，兄弟間不要出現潛藏的妒忌。公平不是追求相同，而是按各人需要給予，例如兒子半夜哭鬧，幼子比較需要媽媽陪同，就由Boris的太太負責；長子年紀較大，由Boris陪伴則較為理想。兄弟不是競爭關係，是互相支持、陪伴的家人，開心時刻一起分享，艱難境況一起渡過。

兒子間出現爭執在所難免，解決問題的要訣是「先處理心情，再處理事情」，Boris會先讓兒子們冷靜，之後藉著拖手擁抱，再慢慢傾談。透過身體語言傳遞情感，比單純用言語表達更能進入兒子心坎，

兩個兒子都同樣愛錫，做到愛無等差。

Boris照顧兒子，首要是管理自己的情緒，讓兒子們明白人總有不開心，但可用正向、健康的方法抒發出來。遇上兒子們不開心，他會先處理他們的情緒，父子間就能建立更好的情感連結。Boris分享在工作中發現小孩在成長期間，父母如能給予良好情緒關愛，讓小孩有情緒出口，對他們的人格發展有正面幫助。根據《依附理論》，父母對小孩大喜大怒、喜怒無常，小孩對父母的關愛就會產生疑惑。父母對小孩的關愛必須統一完整，才能令小孩有健全發展。

Boris認為關愛不是放縱，當兒子做錯，父母必須解釋清楚，令他們知錯，接受自己的不足，陪伴他們改過。現代社會，父親不單是家庭經濟支柱，對家庭要有更多的貢獻和付出。Boris陪伴兒子時，可以補足一些媽媽做不到、較有挑戰性的活動，令他們建立起探索世界的勇氣和信心，例如到公園爬馬騮架、行難度較高的山、玩滑草板等。

起初兒子們不夠信心作出嘗試，Boris按部就班，先以言語鼓勵、陪伴，再一起試玩，當他們看到父親成功，就會跟著嘗試。Boris跟兒子玩滑草板，他們由完全不夠膽嘗試，到成功滑草，最後幼子能夠做出簡單花式，就感覺他們成長了，

在陪伴兒子玩樂的過程中，讓兒子建立勇氣和信心，是父親特有的能力。

父母在家庭的角色各有不同，兩人要互相欣賞、尊重和補足。在Boris的家庭，媽媽通常負責文靜工作，陪伴兒子們做手工、講故事；Boris性格親切幽默，他會教導兒子們以嬉笑怒罵的方式認識世界，給予兒子一個不同的角度看待事物。

Boris都有情緒爆發的時候，例如兒子們不肯收拾玩具、不肯睡覺，就會容易牽動他的情緒，而母親這時就負責調停，並在事後加以檢討，維持家庭和諧。

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維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，Boris的教養方式有三個重點。一是父子間的情感依附，成為兒子們的情感出口，特別是Boris很重視與兒子的相處質素。有些小孩會反映，父母雖然陪伴自己，但不是在玩手機就是看電視，並不專心，這會令陪伴小孩時的質量下降；二是Boris協助兒子們建立自信，由言語鼓勵、陪伴、嘗試、到放手，循序漸進，令他們可以發展自己的強項；三是Boris在表達父愛方面以持平為首要，管教時必先控制自己的情緒。他以溫和、親切、幽默的態度表達父愛，兒子們藉此了解到人的不同情緒，對他們成長會有正面影響。

文章獲《維護家庭基金》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《公平無等差的父愛表達》。

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責任編輯︰王明芳