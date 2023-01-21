  • 18°C
香港時間 : 2023121日 (週六) 13:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】壽司郎推外賣自取「新春豪華套餐」　$349可享大拖、雪花和牛、原條海鰻

社會 12:00 2023/01/21

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

壽司郎即日起至初四推出新春豪華套餐。（Sushiro HK 香港壽司郎）

壽司郎今日（21日）起至初四（25日），推出新春限定外賣自取「新春豪華套餐」，只需349元就可享有大吞拿魚腩、雪花和牛、原條海鰻等人氣食材，套餐於全線分店接受預訂。另外，壽司郎各分店於即日至25日，停止出售外賣單點商品。

新春豪華套餐內有1盒豪華盛合及2罐百事可樂。而壽司郎其他外賣盛合（壽司郎外賣A、B、C盛合均有提供一人前$88、二人前$176、三人前$264）仍會繼續發售。

顧客可透過壽司郎各分店電話或於各分店收銀台下單，新春豪華套餐只限壽司郎外賣自取，deliveroo不會發售。購買滿800元以上的外賣自取，需預先付款。

新春豪華套餐包括：

  • 2罐百事可樂
  • 2件特選大吞拿魚腩 
  • 2件吞拿魚
  • 2件油甘魚 
  • 2件大海螺 
  • 2件三文魚 
  • 2件日本產帆立貝(原隻) 
  • 2件赤貝 
  • 2件日本真鯛 
  • 2件鰈魚鰭邊 
  • 2件極上鰻魚 
  • 2件赤蝦 
  • 2件雪花和牛 
  • 1件原條海鰻

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
10:07 2023/01/20
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
【核酸檢測】至少12個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況
10:28 2023/01/20
【核酸檢測】至少12個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況

你可能感興趣

【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
10:07 2023/01/20
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
【核酸檢測】至少12個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況
10:28 2023/01/20
【核酸檢測】至少12個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況
美食 壽司郎 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
11:38 2023/01/20
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
15:23 2023/01/19
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心
09:59 2023/01/20
【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心