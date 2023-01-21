【著數優惠】壽司郎推外賣自取「新春豪華套餐」 $349可享大拖、雪花和牛、原條海鰻
社會 12:00 2023/01/21
壽司郎今日（21日）起至初四（25日），推出新春限定外賣自取「新春豪華套餐」，只需349元就可享有大吞拿魚腩、雪花和牛、原條海鰻等人氣食材，套餐於全線分店接受預訂。另外，壽司郎各分店於即日至25日，停止出售外賣單點商品。
新春豪華套餐內有1盒豪華盛合及2罐百事可樂。而壽司郎其他外賣盛合（壽司郎外賣A、B、C盛合均有提供一人前$88、二人前$176、三人前$264）仍會繼續發售。
顧客可透過壽司郎各分店電話或於各分店收銀台下單，新春豪華套餐只限壽司郎外賣自取，deliveroo不會發售。購買滿800元以上的外賣自取，需預先付款。
新春豪華套餐包括：
- 2罐百事可樂
- 2件特選大吞拿魚腩
- 2件吞拿魚
- 2件油甘魚
- 2件大海螺
- 2件三文魚
- 2件日本產帆立貝(原隻)
- 2件赤貝
- 2件日本真鯛
- 2件鰈魚鰭邊
- 2件極上鰻魚
- 2件赤蝦
- 2件雪花和牛
- 1件原條海鰻
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責任編輯：楊佩瑩