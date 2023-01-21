【著數優惠】壽司郎推外賣自取「新春豪華套餐」　$349可享大拖、雪花和牛、原條海鰻

▲ 壽司郎即日起至初四推出新春豪華套餐。（Sushiro HK 香港壽司郎）

壽司郎今日（21日）起至初四（25日），推出新春限定外賣自取「新春豪華套餐」，只需349元就可享有大吞拿魚腩、雪花和牛、原條海鰻等人氣食材，套餐於全線分店接受預訂。另外，壽司郎各分店於即日至25日，停止出售外賣單點商品。

新春豪華套餐內有1盒豪華盛合及2罐百事可樂。而壽司郎其他外賣盛合（壽司郎外賣A、B、C盛合均有提供一人前$88、二人前$176、三人前$264）仍會繼續發售。

顧客可透過壽司郎各分店電話或於各分店收銀台下單，新春豪華套餐只限壽司郎外賣自取，deliveroo不會發售。購買滿800元以上的外賣自取，需預先付款。

新春豪華套餐包括：

2罐百事可樂

2件特選大吞拿魚腩

2件吞拿魚

2件油甘魚

2件大海螺

2件三文魚

2件日本產帆立貝(原隻)

2件赤貝

2件日本真鯛

2件鰈魚鰭邊

2件極上鰻魚

2件赤蝦

2件雪花和牛

1件原條海鰻

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責任編輯：楊佩瑩