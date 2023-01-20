【利是糾紛】離婚爸稱「代保管」私吞1.9萬利是錢　 13歲子女怒告法庭獲勝訴

▲ 有13歲子女因不滿離婚爸私吞利是錢而告上法庭。

不少父母都會為子女保管利是錢，有些孩子的利是錢更要全數上繳，不過內地一對13歲的孖生姊弟，因不滿父親藉「代保管」為由，私吞他們1.9萬的利是錢而恕告上法庭，最後法院判父親需在15天期限內將全數歸還。

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綜合內媒報道，江蘇一對13歲孖生姊弟，因父母離異後，一直由媽媽撫養，但周姓父親在2020年1月26日，以「代保管」的名義將2名子女合共16,800人民幣(約1.9萬港元)的利是錢拿走多年，其中8,000人民幣（約9,200港元）屬於兒子，8,800人民幣（約1萬港元）屬於女兒。隨後姊弟多次向父親討回利是錢不果，最終忍無可忍，一怒之下告上法庭。

1月19日，當地法院裁決後認為，長輩按照習俗在過年期間派發利是給子女，符合當地法例中「贈與」的定義，該「贈與」行為合法有效，涉案的利是錢應分別屬於2名子女的合法個人財產。且子女經母親同意要回利是錢。因此，法官判決，周父應在15日內將子女的利是錢全數歸還。

事件判決後引起內地網民熱議，網民一面倒批評周父，「這個父親是有多缺錢，離了婚還拿走孩子的利是錢」、「都是離婚惹的禍」，有網民又諷刺子女的起訴行為，「孩子們真以為利是錢不要成本」、「13歲的孩子都已經能夠找辦法來起訴父母了，這種行動力未來可期」、「「13歲還是小孩，有訴訟行為能力？此類事宜家庭解決吧！一判下來，這家都不成家了」。

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責任編輯︰王明芳