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【2023新春節目】又一城打造華麗新春園藝裝置  邀金龍醒獅隊及「變臉」大師作新春匯演

休閒消費 12:05 2023/01/20

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又一城邀請到屢獲殊榮的郭氏功夫金龍醒獅團隊親臨獻技。

春城無處不飛花，姹紫嫣紅賀新歲，金兔報喜兆豐年，萬事如意又吉祥！又一城與大家喜迎癸卯兔年，於2023年1月10至2月5日特別呈獻「花團錦簇迎喜兔」，以寓意好兆頭的元素如「花開富貴」、「鴻兔大展」、「滿福臨門」及「十全十美」匠心打造喜氣洋洋的裝置，並邀請到屢獲殊榮的郭氏功夫金龍醒獅團隊親臨獻技，呈獻旗鼓變臉新春匯演，於新歲期間更推出尊貴購物禮遇，定必為大家帶來一個豐盛的新年！

最新影片推介︰

為喜迎新歲，又一城打造以萬紫千紅為主調的新春園藝裝置，巧妙地揉合桃花、牡丹花等時令年花。在姹紫嫣紅的花叢中，喜見一隻隻栩栩如生的金兔，展現躍動飛舞氣派，寓意兔來運轉，鴻兔大展，步步高陞。金兔的上方綴以金光璀璨的福字裝置，祝願大家滿福臨門。另一展區則是一座瑰麗典雅的巨型全盒，寓意十全十美，年年有餘。

於2023年1月14、15、20、21、 28及29日，又一城特別邀請來自本地屢獲殊榮的郭氏功夫金龍醒獅團隊親臨獻技，為顧客呈獻功架十足的「旗鼓變臉新春匯演」。屆時，一眾表演者將上演節奏強勁的鼓陣及節令鼓，鼓舞飛揚氣勢磅礡；加上一幕幕技藝精湛的旗舞及看得人眼花撩亂的國寶級表演「變臉」，藉此祝福大家旗開得勝，國泰民安！

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責任編輯︰陳珈希

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