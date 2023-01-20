【兩性關係】港男被戴綠帽拍片公審「老婆」 後續結局神反轉

▲ 真係好複雜！

綠帽唔怕戴，最緊要除得快！近日網上瘋傳一段28秒的短片，一名港男被「老婆」派綠帽，拍片公審老婆，要「老婆」在鏡頭前答「瞓咗幾多男人」，結果老婆一開口就令結局反轉，令一眾網民大吃花生。

最新影片推介：

男子疑自己都出軌

影片背景疑在家中拍攝，而影片倒影中看到是一名男子，正在拍攝一名長髮女子，他質問該女子的出軌情況，要「老婆」在鏡頭前答「瞓咗幾多男人」，期間女子被嚇到落淚，「老婆」突然說出一個女子的名字xxx，質問番對方「XXX對你做過啲乜嘢？」男子問「邊個XXX?」，「老婆」答「你(真正嘅)老婆呀?」男子當堂口窒「邊個係XXX」，「老婆」再問「佢對你做過啲乜?」男子問「你剩係講你帶過幾多男人?」「老婆」指已經唔記得啦。「老婆」質問「你幾多晚無返嚟呢個屋企。我就帶足幾多條仔。」

▲ 男子質問「老婆」。

網民:情婦出軌就唔得？

網民對事件議論紛紛：「笑咗，咁唔算戴綠帽喎，佢唔係你老婆喎。」、「自己出軌就得，情婦出軌就唔得？」、「你帶幾多條仔返嚟？你咪我帶返嚟個囉。」

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責任編輯：王明芳