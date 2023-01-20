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【凍齡美魔女】57歲邵美琪罕有露面依然明艷照人　被爆背妻偷食戴志偉消失3年首蒲頭

娛樂 11:42 2023/01/20

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真係好耐冇見！

圈中有不少藝人熱愛打高爾夫球，更組成香港藝人高爾夫協會，不時相約打波聚會。趁着農曆新年來臨，一班會員日前提早吃團年飯，出席聚會約有30人，包括邵美琪、苟芸慧、林漪娸、鄧梓峰、羅家英、黎瑞恩、戴志偉、譚玉瑛、區瑞強、李思雅等，場面相當熱鬧。

林漪娸在社交平台分享多張聚會照，留言表示：「藝人高爾夫球會，成日都係咁開心！！」

【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生

最新影片推介：

邵美琪罕有現身  戴志偉終蒲頭

當中最難得的是近年少有公開露面的邵美琪都有現身，雖然她已經57歲，去年她出席電影《被消失的凶案》首映禮時，已被大讚保養得宜，今次再現身同樣明艷照人，果然是「凍齡美魔女」。

至於前無綫藝員戴志偉亦激罕露面，2011年他離開離開服務30年的TVB後轉行做保險，任職分區高級經理。

但在2020年4月他被爆背妻偷食，搭上2016年入職的年輕女同事Candy，有傳媒影到兩人在淺水灣密會，更十指緊扣手拖手沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。

這件事發生後他亦從此銷聲匿跡，今次出席聚會亦是消失近3年後首蒲頭，見他心情不錯，更飲到面紅紅，搭着李鴻傑膊頭，對着鏡頭微笑，似乎一早已擺脫出軌事件。

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