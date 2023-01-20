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【星二代】捕捉梁浸浸日常令上海豪宅曝光　鄭希怡花逾34萬供女兒讀國際學校

娛樂 12:02 2023/01/20

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

Yumiko轉攻內地發展，吸金力強。

早年轉攻北上內地發展的鄭希怡（Yumiko），疫情數年間為方便演藝事業，於2020年決心舉家移居上海。她不時在社交平台分享女兒「梁浸浸」梁子柔的生活日常，在最新一段影片中，除了拍下女兒活躍的一面，其位於上海的豪宅內部環境更意外曝光。

片中7歲大的梁浸浸在巨型客廳「練功」，助跑後在梳化上連續兩級跳，彈跳力驚人。Yumiko搞鬼寫道：「一個人的武林👧🏻 #在家練功 #少林寺有冇招生」雖然精力活潑的梁浸浸才是主角，但網民卻將焦點放到身後的巨型客廳，直呼豪宅又大又豪華！

梁浸浸彈跳力驚人。（影片截圖）

梁浸浸展示「壁虎功」

從片中可見客廳以複式設計，樓底極高，而且空間寬敞，梁浸浸助跑多步才抵達梳化位置。而對出是露天花園平台，可見擺放了多張椅子，甚有度假寫意感覺。

梁浸浸並非第一次晒「武功」，曾在房間走廊及廚房展示「壁虎功」，用雙手雙腳撐住兩幅牆，同樣也令豪宅部份角落曝光，看來多得梁浸浸展示功力，大家才能一睹Yumiko豪宅！

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【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學

逾34萬元學費

Yumiko於2015年離開英皇娛樂後，便將重心轉移內地演藝圈。於2020年參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，成功打入內地市場，索性與老公帶同女兒移居上海生活。她曾晒出好友蔡卓妍（阿Sa）接梁浸浸放學的相片，從學校的環境及梁浸浸所穿的校服，可見是當地著名的「上海耀中國際學校」。

根據學校網頁資料，上海耀中國際學校小學一年級至四年級，全年學費為28.4萬人民幣(約35萬港元)，小五至小六學費為29萬人民幣(35.7萬港元)，高中更高達32.85萬人民幣(40.6萬港元)，學生全為中產以上家庭。

此外，日前Yumiko帶同梁浸浸快閃香港欣賞陳奕迅演唱會，她分享與好友「Eason嫂」徐濠縈及女兒康堤的合照，其中梁浸浸更翹實大姐姐康堤睇騷，相當可愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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