  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 12:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【核酸檢測】楓樹街檢測站傍晚人龍逾150人　旅遊巴接載檢測者至其他檢測站　

社會 11:31 2023/01/20

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

深水埗楓樹街檢測站。（黃傑偉攝）

年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致部分檢測站大排長龍。深水埗區議員麥偉明今日（20日）在電台節目表示，楓樹街檢測站排隊情況已有改善惟仍「不太理想」，民政署有派專車將排隊人士送往人流較少的檢測站；他又指出，問題關鍵並不在於檢測數量，而是登記程序需時比以前多。

麥偉明指，排隊情況較為嚴重的深水埗楓樹街檢測站昨晚（20日）已有所改善，至晚上約8時，雖目測仍有100多人在排隊，但民政署昨日亦安排旅遊巴，將部分排隊人士轉往人流較少的荔景檢測中心。故檢測站晚上約9時便已完成所有檢測。

麥偉明分析，預約回鄉人士一般為「一家大細」，上班人士及學生只能在6時後進行檢測，故放工時間人龍會不斷延長，估算傍晚7時人龍約有150至200人，其中大部分都是已預約人士。

惟麥偉明形容情況仍不太理想，即便昨日情況有改善，「無之前5、6個鐘咁誇張」，但街坊仍需排隊2小時，也有人表示「我去第度啦」。他亦認為，對一些老人、小朋友而言，在寒冷天氣下排隊亦非一個好的安排。

麥偉明指出，問題關鍵並不在於檢測數量，而是在登記程序之上。他解釋，因不少街坊在高峰期以前，一向都是「walk-in」直接進行檢測，不需要排隊。惟現時無論是否已預約，所需的登記時間比以前多，因市民到達後，需要先付款，再到另一攤位登記，如事先沒有預填，便要即場填寫資料，包括回鄉證、身份證等，更有街坊忘記攜帶證件。他表示：「有登記同無登記，可以差成4、5分鐘。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【交通意外】大圍私家車撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
今日 09:26
【交通意外】大圍私家車撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
今日 10:07
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
【交通意外】機場旅遊巴撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
今日 10:30
【交通意外】機場旅遊巴撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
【核酸檢測】至少8個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況
今日 10:28
【核酸檢測】至少8個檢測站年廿九全日滿額　一文看清各區檢測中心預約情況

你可能感興趣

【交通意外】大圍私家車撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
今日 09:26
【交通意外】大圍私家車撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
今日 10:07
【新年天氣】除夕起一連3日有雨　年初三最低13度
【交通意外】機場旅遊巴撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
今日 10:30
【交通意外】機場旅遊巴撞斃過路6旬婦　司機涉危駕被捕
疫情 新冠肺炎疫情 檢測中心 荔景 深水埗區 旅遊巴 農曆新年 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
10:52 2023/01/19
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債仔　致當場失禁嚴重內出血亡
12:36 2023/01/19
【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債仔　致當場失禁嚴重內出血亡