【核酸檢測】楓樹街檢測站傍晚人龍逾150人　旅遊巴接載檢測者至其他檢測站　

▲ 深水埗楓樹街檢測站。（黃傑偉攝）

年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致部分檢測站大排長龍。深水埗區議員麥偉明今日（20日）在電台節目表示，楓樹街檢測站排隊情況已有改善惟仍「不太理想」，民政署有派專車將排隊人士送往人流較少的檢測站；他又指出，問題關鍵並不在於檢測數量，而是登記程序需時比以前多。

麥偉明指，排隊情況較為嚴重的深水埗楓樹街檢測站昨晚（20日）已有所改善，至晚上約8時，雖目測仍有100多人在排隊，但民政署昨日亦安排旅遊巴，將部分排隊人士轉往人流較少的荔景檢測中心。故檢測站晚上約9時便已完成所有檢測。

麥偉明分析，預約回鄉人士一般為「一家大細」，上班人士及學生只能在6時後進行檢測，故放工時間人龍會不斷延長，估算傍晚7時人龍約有150至200人，其中大部分都是已預約人士。

惟麥偉明形容情況仍不太理想，即便昨日情況有改善，「無之前5、6個鐘咁誇張」，但街坊仍需排隊2小時，也有人表示「我去第度啦」。他亦認為，對一些老人、小朋友而言，在寒冷天氣下排隊亦非一個好的安排。

麥偉明指出，問題關鍵並不在於檢測數量，而是在登記程序之上。他解釋，因不少街坊在高峰期以前，一向都是「walk-in」直接進行檢測，不需要排隊。惟現時無論是否已預約，所需的登記時間比以前多，因市民到達後，需要先付款，再到另一攤位登記，如事先沒有預填，便要即場填寫資料，包括回鄉證、身份證等，更有街坊忘記攜帶證件。他表示：「有登記同無登記，可以差成4、5分鐘。」

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記者：黃穎津