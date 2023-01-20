【無品食客】食客斥「好難食」獲免收費　鄰桌有樣學樣遭拒後茶餐廳內吵鬧

食客若對餐廳或食物有任何問題，隨時都有投訴權利，但近日有網民發文稱，見到有食客在餐廳用餐時，向店員投訴食物「難食」，成功被豁免收費，隨後鄰桌一對男女食客亦有樣學樣，但因已享用過食物而遭拒，於餐廳内吵鬧。

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該名網民在Facebook群組專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發文並附上影片，表示於某茶餐廳用餐時，見到有2名男女食客與侍應就食物質素及帳單費用理論，其中的女食客指「啲嘢好難食」，要求帳單全免，但侍應認為2人已經進食過部分食物及喝完凍檸水，便要求他們付飲品錢，女食客對此感到不滿。

樓主補充指，由於事發前另一桌食客因不滿食物味道未有付錢而離去，樓主便懷疑這2名食客想以同樣借口不付錢，「見到隔離枱有樣學樣，想唔畀錢走，但係隔離枱差唔多沒食過沒飲過」。

從樓主拍攝的影片可見，女食客先表示自己是熟客，「我地都係樓上樓下，即係成日都嚟呢度食㗎」，然後不斷投訴食物份量及質素，「海南雞又沒，跟住呢個… 呢個又沒蝦…好少…又沒薯條，我想食羊扒果個…但係果個又係沒」。女食客又稱明白先前投訴成功的客人「佢哋無食過，咁佢哋試都無試啊嘛」，並指着桌上的一碟食物，強調「我哋淨係食咗呢舊」，於是與侍應爭執「係全免定係要收返嘢飲錢」，最終侍應無奈選擇豁免所有收費。

帖文曝光後引來網民熱議，不少人批評女食客蠻不講理，紛紛批評食客是「西客」，亦有人建議餐廳應該報警，「直接報警話有人食嘢唔畀錢算啦，同佢理論都多餘」。

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責任編輯：羅嘉欣