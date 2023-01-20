【中醫罰款】涉藏30盒含西藥藥膏　女中醫罪成罰款8,000元

▲ 涉藏30盒含西藥藥膏，女中醫罪成罰款8,000元。（資料圖片）

五旬女中醫涉在診所管有30盒由內地進口的藥膏，未標示含有西藥成分「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」。女中醫被控1項為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品罪，經審訊後今（20日）在東區裁判法院被裁定罪成，罰款8,000元。

被告宋勵君（50歲，中醫）被控於2021年10月21日，在灣仔天樂里兆豐大廈一單位，為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品，即30盒黃色藥膏。

裁判官王證瑜裁決時指，被告證供有重大矛盾，先表示藥膏是購入的，後卻改稱藥物是自行研發。被告若相信藥膏的成分是純中藥，便不必叫身在內地的師兄寄藥時將藥膏申報為潤膚膏，因此拒絕接納被告的辯解。

裁判官續指，根據被告管有藥膏的日子及地點等，認為被告必然是為銷售而管有藥膏。辯方早前爭議被告有免責辯護，裁判官今裁定被告有提證責任，但被告未能證明她不知道藥膏未經註冊，或經過合理努力後仍未能發現藥膏未經註冊，遂裁定罪成。

裁判官考慮到涉案藥膏數量及西藥成分種類不多，以及被告的經濟狀況後，判罰款8,000元，另下令被告向政府支付2,494元化驗費用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣