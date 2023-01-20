【新春送禮】Red Bull限時動態提出與麻雀有關主題 有機會獲贈「能量爆升版麻雀」

▲ Red Bull送你「能量爆升版麻雀」。

送虎迎兔，無論大掃除、辦年貨、拜年樣樣都耗費精神或體力，迎接農曆新年，自然少不了Red Bull 為你提供能量，迎接新一年即將到來的好事！

現在只要在Red Bull Hong Kong Instragram的指定限時動態分享各樣麻雀相當趣事，就可以有機會贏得一副以 Red Bull 為主題設計的能量爆升版麻雀，令你在新年能量充沛，大戰四方城。

最新影片推介︰

迎接兔年 Red Bull 特別製作了一副精美的能量爆升版麻雀。這副麻雀的包裝是一個印有 Red Bull 標誌的銀色鋁金屬盒，內裏有一罐 Red Bull 能量飲料，以及全副麻雀(骰子、計風 器、麻雀)。麻雀牌面圖案的色彩選用 Red Bull 獨有的藍、紅及飲品罐的銀色為主調，與一般市面上以藍、紅、綠為主的麻雀不同。

此外，無論筒子、索子、萬子、番子以及花牌的圖案及字體設計都融入了 Red Bull的特色，對於擅長摸牌的玩家會有一番新體驗。在牌面設計上，筒子的圖案是Red Bull飲品罐上的拉環，索子採用了Red Bull飲品罐代替傳統的竹子，花牌的圖案加入了 Red Bull 罐，萬子及番子的文字有別於傳統鐵劃銀鉤的 書法字體，而是選用較年輕的字款，顏色則採用藍色及銀色。

由 1 月 24 日（星期二）起，將一連 4 個星期二在 Red Bull Hong Kong Instagram 的限時動態提出一個與麻雀有關的主題，大家可因應主題分享你的經歷。Red Bull Hong Kong將於該週的回應中選出 5 個最出色的分享，再於限時動態供大家投選出最佳答案送出這副特別版麻雀作為獎品。

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責任編輯︰陳珈希