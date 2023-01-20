【兒童癌症】6歲女癌細胞3度復發轉移小腦　爸爸送外賣做地盤工籌醫療費

▲ 內地一名6歲女童，患有橫紋肌肉瘤癌症，5年來3度復發。

內地一名6歲女童在1歲時確診患癌，自有記憶以來整個童年都在抗病，父母無比心痛。女兒確診患有橫紋肌肉瘤，為了籌醫療費，全家人都努力工作，爸爸送外賣兼做地盤工，媽媽DIY髮飾，老人家做農活和地盤工，為的希望爭取醫療機會，求一線生機。

1歲患橫紋肌肉瘤

據內地《愛濟南發布》報道，內地湖北6歲女孩小桐患橫紋肌肉瘤，她一出生就有唇腭裂，半歲準備進行唇腭修復手術時，醫生發現小桐左側太陽穴處有異常的突起，如1粒黃豆大小，及後檢查證實是惡性腺泡型橫紋肌肉瘤。

▲ 6歲的小桐在不到1歲確診患癌。（微博影片截圖）

橫紋肌肉瘤屬較罕見的癌病，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位，一般影響2至6歲的兒童。為了治療此癌症，父母帶不足1歲的小桐求醫，可是病情在數月間惡化，瘤體腫大並侵蝕顱骨，需進行切除手術及刮骨。

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5年內3次復發

至今小桐在外求醫5年了，不幸期間經歷3次復發，包括2019年3月，小桐的惡性腫瘤轉移到小腦，後來持續接受電療及化療等治療，但治療效果未如理想，腫瘤在小腦及頸部淋巴位復發，需進行3次開顱手術。

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小桐由於治療及接受開腦手術，頭髮掉光變成光頭，明顯看到在頭頸留有數條長疤痕，小桐因而被小朋友嘲笑，加上小女孩也愛美，媽媽買假髮給女兒逗她開心。媽媽心痛抗病5年的女兒，童年回憶幾乎全是醫院。

父送外賣做地盤工籌醫療費

女兒持續的醫療開支龐大，家人吃力去應付，媽媽主力照顧病女之外，還會抽時間DIY髮飾在街上擺賣，賺取微薄收入。小桐爸爸送外賣、做地盤工苦力等，爸爸坦言有時見女兒不聽話，本來想說教，可是見女兒患病辛苦都不忍心，「這孩子真的太苦了」。在湖北老家的小桐祖父母也想幫孫女，嫲嫲即使身體不好，一瘸一拐地去做農活，去桃園剪樹枝、拾桃膠，爺爺則有去地盤打工。

一家人為了小桐努力著，希望實現小桐的心願，就是抗病成功，等頭髮長出來，可以戴上媽媽親手做的髮飾，快快樂樂地上學去。

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責任編輯︰王明芳