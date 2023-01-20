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【怪獸家長】4歲半女寫揮春墨水濺髒$1500裙子　媽媽促老師負責：要恢復原狀

育兒經 12:28 2023/01/20

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媽媽促老師污糟的裙子恢復原狀。

農曆新年將至，學校都有特別活動教導孩子認識節慶，台灣有幼稚園就舉辦毛筆寫揮春活動，卻遭媽媽投訴弄污了4歲半女兒價值逾1,500元的昂貴裙子，媽媽更要求老師把裙子恢復原狀，認為自己沒要求買新已是大量。

有台媽在facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，近日4歲半女兒在幼稚園用毛筆寫揮春，她不解孩子連普通筆都拿不好，若要寫揮春應用蠟筆或彩色筆，但學校卻選擇毛筆，毛筆上的墨汁容易飛濺和滴到衣服，惟校方又沒有為孩子穿防護衣服，導致女兒的裙子染上墨汁，即使洗過都還是有污漬。

那條裙子要6,000元（新台幣，約1,500港元左右），我沒要求賠一件新的但要恢復原狀，不可有污點，這點要求我個人認為不過分。

最新影片：

她直斥老師沒有考慮周詳才會導致出事，老師應該要負責到底，她本可要求老師買一條全新的裙子作賠償，但不想被人說故意刁難老師，才會要求清洗乾淨就好。

身為老師要以身作則，負起責任，而不是逃避責任。

帖文引起熱論，然而，網民卻一面倒抨擊媽媽，認為這是家長的責任，因為是她讓孩子穿昂貴的裙子上學；有人亦大嘆「老師辛苦，比小孩更麻煩的就是問題家長」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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