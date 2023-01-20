【重獲自由】寇鴻萍低調出獄與家人同聚　唐貝欣貼一家四口卡通照迎母親回家

前港姐季軍寇鴻萍涉於8年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，令税務局少收約8.6萬税款。寇鴻萍早前否認11項蓄意意圖逃稅的傳票罪，經審訊後於去年7月在西九龍裁判法院被裁定全部罪名罪成而入獄九個月。

【逃稅判刑】前港姐寇鴻萍涉逃稅判監9個月 官斥不盡不實拒批保釋候上訴申請

已出獄與家人團聚

不過轉眼寇鴻萍已出獄與家人團聚迎兔年，她在1月19日更新社交網，上載一張藍天白雲照分享重獲自由心情：「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。Jeremiah 29:11 」。

直到1月20日凌晨又貼出巨型龍蝦照片留言：「年廿八與家人在家吃美味的盆菜。」能夠與家人同聚莫過於是最開心的事。

▲ 寇鴻萍已低調出獄。

家人為最強「後盾」

而兩名女兒唐貝詩及唐貝欣向來與母親感情要好，並上載一家四口卡通擺設照，見卡紙寫上「WE ARE FAMILY HAPPY EVERYDAY」以及「SUPER MOM HAPPY EVERYDAY」，言詞間暗示一家人一條心，家人永遠是最強的「後盾」。

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