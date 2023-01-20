【劏房樓王】北角164呎納米單位月租$10800　網民嘲︰一入門口可以彈上床

▲ 有業主在網上放租北角一個164呎納米單位，開價月租$10800，惹來網民嘲諷是「劏房樓王」。

香港寸金尺土，新樓單位愈來愈小。有業主近日在網上發文放租一個164呎的北角納米樓單位，開價月租10,800元，標榜單位是極高層、以豪華門口出入及5分鐘可抵達港鐵站。網民一看租金即群起嘲諷業主太進取，直言呎租媲美十大屋苑，揶揄是劏房樓王。

最新影片推介︰

樓價近期不斷下跌，納米樓樓價首當其衝，接連錄得帳面蝕讓個案。其中2018年中入伙，主打納米樓的北角尚譽，去年錄得至少7宗帳面蝕讓個案，蝕幅約3%至37%。不過，有業主卻企硬不減租，近日在facebook群組以中英文發文，開價月租10,800元放租，並標榜單位6大優點。

開放式164’極高層單位、5分鐘可到北角或炮台山地鐵站、豪華門口出入、新樓會所多項設施包括gym、包全屋傢俬電器、可以即刻入住。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

從多張相片中可見，單位非常狹窄、間隔簡單，「開放式廚房」分兩邊，一邊在大門左方設小型廚櫃，上面放有微波爐、小型焗爐和電飯煲等煮食家電，另一邊廚櫃則放電磁爐及廚具。而洗手間位於單位中間，內有巨型玻璃窗，可以居高臨下去廁所。而單位盡頭的窗台則是地台睡床，上方窗邊可以晾曬衣服。

呎租媲美十大屋苑

帖文一出引起網民譁然，指出單位實用面積只有164呎，呎租高達65.8元，以現時市況開價太進取，呎租媲美十大屋苑，形容這是「環境好咗嘅籠屋」、「根本就係劏房」、「以為高層改個英文名就可以放租貴啲呀？」點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳