【周末好去處】日本插畫家小栗英訓世界巡迴展香港首站　視覺藝術中心展示原畫及手稿

▲ 小栗英訓Hidy首個個人世界巡迴作品展〈HELLOHOLE〉以香港為首站。（機構提供）

日本潮流插畫家小栗英訓（Hidenori Oguri）a.k.a. Hidy 一向受怪獸迷、搪膠圈迷及玩具迷熱捧！2023 年，小栗英訓Hidy將舉辦其首個個人世界巡迴作品展〈HELLOHOLE〉，香港作為首站，今天（1 月 20 日）於香港視覺藝術中心（展覽廳）正式開始。除其創作的 30 多幅原畫作品及手稿外，展出的作品亦會於展覽首日發售，更推出主題限定產品、限量玩具搪膠人偶等。

「魔法少年」是小栗英訓Hidy筆下創作「宇宙神秘之物」的標誌性角色，其自創INKY的手繪風格，是指圖畫是用了被施了魔法的墨水所繪畫的。香港潮玩品牌IDEE是次亦為作品展推出一系列主題限定產品，包括連帽衛衣、黑白兩色T恤、骨瓷馬克杯及杯墊、藝術微噴版畫、海報、iPhone系列手機殼、環保袋及手提鏡子等，於IDEE官方網店獨家開售，數量有限，售完即止！

日期：即日至1月29日 (10am ‑ 9pm)

地點：香港視覺藝術中心5/F

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延伸活動

「99個UNCLE自畫像」林海峰個人展覽

林海峰全新廣東話專輯 UNCLE2023 鐳射唱片收錄10首自 2019 年開始錄製的廣東歌，全部歌曲均由他一人包辦 MV 導演及填詞。歌曲如「返鄕下耕田啦你」﹑「蛋撻」，及「Auntie」等等均圍繞著香港經典點滴和特色文化，牽起一眾集體回憶與共鳴。

是次展覽精選了 99 個表面一樣，其實每個都有不同的獨立編號林海峰手繪 UNCLE 自畫像 CD 專輯封面，連帶掛牆裱畫木框裝置及內藏林海峰全新廣東歌專輯 UNCLE2023 鐳射唱片。

日期：即日至1月 29日 (12nn‑ 8pm)

地點：海港城美術館

▲ 「99個UNCLE自畫像」林海峰個人展覽。（機構提供）

「好久不見」香港．日本藝術聯展

來自香港、日本兩地不同能力的藝術家，透過畫作梳理這幾年間的思緒：有人想念暫時無法見面的家人和朋友；有人懷念以往出遊時的美食和風景；有人用心專注於日常中的點滴，著眼當下。邀請你來發掘每位創作者獨特的藝術表現，以及當中所記載的回憶、嚮往和憧憬。是次展覽由 i-dArt愛不同藝術，參展機構包括日本蒲公英之家及Yamanami工房。

日期：即日至1月26日 (8am ‑ 8pm)

地點：中環皇后大道中99號中環中心地下H6 CONET

▲ 「好久不見」香港．日本藝術聯展。（機構提供）

記者:李越樺