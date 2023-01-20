【黃金萬両】麥美恩拍劇與主持雙線發展　 Mayanne：女藝人不只是花瓶

▲ 麥美恩早前返加拿大拜祭外婆。

疫情令分隔兩地的人們飽受相思煎熬，10年前由隻身來港發展的麥美恩就深切體會，去年12月麥美恩請假返加拿大探親。

Mayanne接受TOPick專訪，講及此行跟家人相聚外，直言遺憾未能送別去年過世的外婆一程，於是孝順的她特意返加國拜祭，而說起婆婆，Mayanne更一度濕濕：「一直都放不下，現在了咗個心結。」

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坦言較任性

已很久沒推出古裝賀年劇的TVB，今年農曆年播出由薜家燕、曹永廉、麥美恩和朱智賢等主演的《黃金萬両》，麥美恩演賭坊太子女「龍九」為萬家的大家嫂，這位惡妻經常欺負丈夫萬帥（曹永廉飾），性格霸道。

現實中，Mayanne為家中孻女，有兩名哥哥，雖則並非「管家婆」，被寵壞的她坦言較任性：「未至於佔有慾好強，卻是一個敢言的小孩，看不過眼就會出聲，（鬧爸媽？)是呀，這是我們的溝通形式，很親密的家人才會義無反顧鬧對方。」

不過Mayanne並否野蠻女友，反而對另一半會忍氣吞聲，盡量以不影響對方為先，亦不會查看手機：「若知道另一半偷食我也未必會質問，不會𢱑爛塊面去對質，寧願自己不開心或反問自己是否出了問題。」

若另一半是控制狂兼易呷醋，Mayanne又如何應對？她說：「我會答『係呀，呢個咪邊個囉。」，明知他不高興也會照樣說出來，就是孻女的個性。」

▲ 於賀年劇《黃金萬両》演巴辣大嫂！

最緊要孝順

Mayanne由大騷主持轉型拍劇，事業近年起飛上晒位，感情方面，早前Mayanne在朋友介紹下結識一位圈外男士，惟二人未有進展：「我太喜歡工作啦，大家感覺淡了，某段期間聯繫比較密，放完假回港我又找回重心，靜下來便想重投工作。」

只是約見一次，Mayanne已知對方並非她那杯茶，而幕前「大癲大肺」形象也易令人誤解：「大家以為是森美旅行團的麥美恩，一見面就如吃了興奮劑，其實我較愛做聆聽者。」

說到擇偶條件Mayanne喜歡孝順的男生，反而經濟條件是次要，她說：「其實現今女性賺錢能力不輸蝕，所以都好公平，經濟較好的可幫對方分擔，我不介意養個男仔，喜歡就得啦，別說養吧，是經濟上支持他。」Mayanne亦不介意譜姊弟戀，思維夠成熟便可。

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未考慮雪卵

下月便踏入36歲的Mayanne未有著急覓對象，父母也沒催婚，她說：「早幾年會較擔心，但現在事業上有成績，覺得可以繼續追夢。」

青春不等人，Mayanne卻不擔心錯過嫁人的黃金時間：「心態很重要，包括如何看待人、事和工作，身邊很多前輩也不似真實年紀，從她們身上看到充滿活力。」

為事業衝刺的Mayanne放棄追尋愛情，她說：「有些好姊妹廿多歲已計劃結婚生仔，但我知道某些機遇過了40歲也未必遇到，我不會後悔，因為清楚自已想要甚麼。」想生小孩的她未考慮雪卵，她笑說：「暫時未需要，我覺得自己好健康。」

▲ 去年12月返加拿大跟家人團聚。（取自instagram）

了結一件心事

上月返加拿大探親的Mayanne，由於自細照顧她的外婆在疫情期間過身，抵埗翌日她即往拜祭。

Mayanne說：「當知道她要離開時，心裡就戚戚然，因為不可以第一時間返加拿大見她最後一面，甚至連告別儀式也未能參與，那一刻覺得生命裡很多事並非你控制到或預期之內，相信疫情下大家會遇到遺憾。」

她續稱：「當時大家關在香港，我又不方便告訴其他人，因為始終要工作，返加拿大拜完婆婆之後，仿如了結一件心事。因為開工期間心裡一直有著掛慮，感覺有些事情未完成，所以一直未能投入工作。」

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婆孫感情深厚

近年事業做出成績，Mayanne在外婆墓前報佳績：「外婆很喜歡看TVB劇集，她認認真真看過我演的劇集是《智能愛人》，看得很肉緊，最開心是演到一套外婆喜歡的作品，雖然她看不到我首次演古裝《痞子殿下》，但是我的事業跟初入行不同，叫外婆不用擔心，我可以有其他新嘗試。」

由讀幼稚園開始Mayanne已由外婆外公照顧，直至廿多歲返港前，起居飲食由外婆打點，廿年來婆孫感情深厚：「那怕相處是鬧來鬧去，日日如《溏心風暴》般吵鬧，但這是一份感情。」

▲ 麥美恩跟媽媽。

珍惜家人的愛

全力在港發展事業的Mayanne，很感謝家人支持追夢：「對他們來說成績並非最重要，只希望我享受個過程，無論在外工作多拚命和承受幾大的壓力，返到家依然是他們的孻女。」

現在的她更珍惜家人的愛，說：「當年肯讓女兒獨自返港，現在回想是一件幾恐怖的事，所以我很appreciate他們，現在會多點說出口，廿多歲時覺得是必然，當了解下其他同事的成長經歷，明白自己很幸福。」

主播出身的Mayanne憑「傻大姐」形象成功入屋，更被封為「TVB綜藝女王」，未來Mayanne希望主持與拍劇雙線發展：「很現實的，始終綜藝節目相較劇集早見街，會安排於某時節或一年內播映，令藝人容易保持新鮮感，希望一年至少拍一套劇，其餘時間做主持。」

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選擇另一條路

大方的Mayanne不怕有人「爭飯碗」，甚至鼓勵眾師妹選擇主持路，期盼有一名女司儀接班：「很感謝曾生分派我做『獎老』，外間會覺得女藝人只是花瓶一個，我卻選擇另一條路，為何女仔不可做獎老？不可當主持？」

故此她與一班師妹分享時，也鼓勵她們嘗試拍攝節目汲取經驗：「機會來到，你接唔住也沒意思，倒不如好好準備，當機會來時就知道如何應付。」

Mayanne稱每人的起點和際遇也不同：「只是我條路比較畸型，想以自身經歷告訴大家，這一刻你未必是一線花旦，並非代表不可靠另一條路來上位，只要你喜愛拍劇的話。」機會，永遠留畀有準備嘅人。

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記者：游艾維