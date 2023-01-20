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「鷹眼」謝洛美維納出院回家休養　需花兩年時間才可康復

娛樂 12:51 2023/01/20

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謝洛美維納（Jeremy Renner），於1月1日遇嚴重意外。

現年51歲、在Marvel超級英雄內影集飾演「鷹眼」（Hawkeye）的荷李活影星謝洛美維納（Jeremy Renner），於1月1日遇嚴重意外。

據當地傳媒引述目擊者報道指，謝洛美維納當日早上於內華達州太浩湖區（Lake Tahoe）寓所因被厚厚積雪封路，於是用鏟雪車清除戶外積雪，可是疑安全系統失靈致鏟雪車衝向他，結果輾過其腳部，並將他拖行數百米。

謝洛美維納受傷致大量流血，當時一名任醫生的鄰居見狀，已即拿出止血帶為謝洛美維納當場進行急救，可是流血量太多，即由直升機緊急送院。

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回家休養

謝洛美維納在本月初於社交平台報平安，日前再於Twitter發文交代近況。他表示，目前情況穩定，可回家休養，相信眾粉絲也放下心頭大石。

據美媒報道，傷勢報告指Jeremy Renner的腿骨被輾碎、胸部被壓至凹陷。

他在休養期間需每日都做物理治療，而他近日也有更新IG。他可能需2年或以上的時間才可完全康復。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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