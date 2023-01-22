【佳節思親】母離世後最怕過農曆新年　獨居女寧Staycation不留家：空白感好難受

▲ 媽媽離世後，女兒最怕過農曆新年。（iStock圖片）

女友坦白地說，她最怕過農曆年。

每逢過年，她都會提早遠行旅遊去，這兩年疫情期間，她都選擇了check-in酒店staycation數天，就是不想過年期間留在家裏。

「我係想避開冬菇的香氣！」她笑說。

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女友獨身，從小跟單親媽媽同住，母女感情深厚。伯母煮一手好菜，我們一眾損友就最愛不請自來，跑到女友家裏黐飲黐食，難得伯母為人慷慨好客，來者均不拒呢！

「以前每逢過年，我阿媽會忙足幾日，見佢喺廚房團團轉，全屋都會飄滿香濃嘅炆冬菇氣味，真係好香㗎！」女友娓娓道來。

可惜，伯母於數年前蒙主寵召，留下了女友獨居，每逢佳節倍思親是在所難免的。「最難受就係過年期間，返到屋企樓層，電梯門一打開，人家嗰種熟悉的炆冬菇香氣就撲面嘞！不過，當我打開自己家門嘅時候，裏面係空洞洞咁，廚房黑漆漆，嗰種空白嘅感覺真係好難受！」向來給人堅強硬朗印象的女友，此刻顯得特別柔弱。

聽着女友細說她的冬菇情意結，我的鼻子也不期然酸起來，彷彿已飄回那老遠的家裏，見證着年輕力壯的媽媽，在廚房裏忙得團團轉，親自操刀劏雞殺鴨。她忙了大半天，就是為丈夫和一屋的孩子炮製了一桌子的團年飯菜……我跟弟弟是例必會為爭奪雞髀而吵鬧起來的，然後我會轉戰冬菇，將一隻脹卜卜的冬菇含在嘴裏，是一種無比幸福的感覺！

如今，一家人已散落在地球上不同的地方，也許只能靠冬菇香來回味昔日的幸福了。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「冬菇情意結」。

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責任編輯︰王明芳