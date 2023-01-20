【新年願望】蘇麗珊學結他唱歌為事業增值　兔年以做唱作人為目標

▲ 蘇麗珊自小喜歡唱歌。（攝影：陳國峰）

蘇麗珊（Ceci）去年加盟華納，進軍樂壇，並相當勤力，一年已推出三首歌曲，早前派戓歌《愛情只是藝術品》還由她親自作曲，除了演戲之外，發掘創作才華。Ceci亦希望踏入兔年，能夠多放時間在音樂，願望能成為一位唱作歌手。

去年先後推出《不是男孩》、《我不是事頭婆》後，由她作曲的《愛情只是藝術品》，則相對傷感和黑暗，Ceci解釋原本啟發自朋友跟伴侶的和平分手，抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面，沒料到跟填詞人林若寧談時，卻把歌曲推到極致。

▲ 自己作曲的《愛情只是藝術品》。

她稱：「林若寧把歌詞轉化成分手，像要互相毀滅，以極端的手法，幫助傷心和難關，唱完都治癒到自己，好像把內心的把傷痛釋發，找到一個出口，希望它也能幫到其他內心有傷痛的人。」

用旋律紀錄心情

蘇麗珊拍《那一天我們想飛》而入行，其實她多年來都有個歌手夢。Ceci分享：「自小已常參加歌唱比賽，但覺做歌手好遙遠，入行拍戲後，有個習慣會為每個角色寫文字紀錄，幾年前拍了一套戲，突然想用旋律來紀錄角色，便哼出旋律，再找朋友寫chord，之後自己都有去學結他、唱歌，覺得可以嘗試一下。」

▲ Ceci希望做唱作人。（攝影：陳國峰）

去年她在唱片公司鼓勵下，以寫歌demo去試音，結果成功獲簽約。「覺得唱歌也可以幫助到演戲的理解，自己喜歡陳蕾、王菀之、岑寧兒、Serrini，希望也可以做到一位成功的唱作人。」

回顧過去一年，蘇麗珊都有不少難忘回憶，如加盟華納唱片，剪短頭髮，都是一個新開始。而她跟朋友合伙投資的按摩店，早前也捱過疫情再度開業，都為她帶來鼓舞。

說到新一年願望，Ceci盼望能在演員和歌手同步發展，也會投放更多心機在唱歌上。

▲ 去年演出《繩角》。

髮型：Franco Chung@Leonardo 3 Haircorner.

化粧 : Chi Chi Li

記者：區家歷

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