【正面曝光】李蕙敏5歲養子激罕曝光 人工受孕失敗領養孤兒圓當媽媽夢

▲ 李蕙敏5歲養子正面照激罕曝光。

90年代憑歌曲《你沒有好結果》和《活得比你好》走紅的李蕙敏(Amanda)，2013年下嫁英藉富商Serge Micallef後，一直渴望做媽媽，可惜人工受孕不成功，不過老公沒有責怪，更跟她一起領養孤兒，助她圓當媽媽的夢。

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養子Michael現年已經5歲，多年來Amanda都沒有讓他的樣子曝光，多數只是側面照或戴口罩的相片，最近Amanda激罕上載兒子的正面合照，相中見到他鼻頭圓圓，樣子十分乖巧。早年李蕙敏更為愛兒錄了一首新歌。

▲ 鼻圓圓幾靚仔。

童年時的Amanda身世坎坷，她本身為一名孤兒，21歲時父親才告之她是收養，而養母待她很差，動不動就罵她，故其童年過得很痛苦。養母性格火爆，只要養母心情不好，隨時會被打，又會很大力扯她的頭髮，所以她的童年過得不快樂。

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到出來唱歌後，她無法忍受而決定離家出走，也試過10年沒有見過養母，直到養父因患癌離世，養母亦患上腦退化，Amanda除金錢上資助，更回家照顧養母，Amanda曾對媒體說：

我知佢唔係唔疼我，只是慣用打罵方式表達，令到人難堪。

Amanda曾經許下不會嫁俾老外的承諾，她以匪夷所思形容自己改變，她說：

要接受大家的不同，沒有人是完美，視乎是否配合。

她回憶當時仍未結婚，某年聖誕節隨Serge Micallef返英國老家，由於年幼時渴望聖誕節可以有一隻襪收禮物，平安夜當晚男方家裡佈置充滿氣氛，聖誕樹上面掛了幾隻襪，其中一隻寫了其名，令她當場當場喊了出來。

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責任編輯：王明芳