【撤隔離令】飲食業界或不拒絕有病徵員工上班　專家促就確診者上班定明確指引

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

政府昨公佈1月30日起將撤銷新冠感染者的隔離令。新冠感染者的病假安排與其他疾病無異，確診員工可上班。飲食業界指會按法例將確診新冠員工視作染上普通感冒疾病處理，但因人手短缺，如有病徵員工要求上班僱主亦不會拒絕；也有議員擔心如僱主不願讓確診員工上班，或會觸犯《殘疾歧視條例》；有專家認為政府應就確診人士上班安排制定明確指引避免混亂。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在電台節目上表示，如員工確診請假，會按照勞工法例和「醫生紙」的指引，視作普通感冒疾病處理，相信醫生專業判斷。因飲食業和客人接觸較多，為免影響食物衛生和員工身體狀況，如個別有輕微病徵員工，沒有「醫生紙」而要請假，僱主亦會酌情處理。

惟徐汶緯指，因臨近過年，飲食業勞動力嚴重不足，人手緊張，如有病徵員工要求上班，僱主不會拒絕。他又指，香港疫苗接種率高，確診數字和傳播機會較低，不擔心確診員工上班會傳染其他客人和同事。

現時院舍和教育從業者仍需進行強檢。工聯會立法會議員鄧家彪稱，政府應就無症狀確診員工是否該上班等問題盡快提供清楚指引，而不是預留空間給經營者決定。他又指，很多成年人持續不適2至3天，或擔心醫生批病假時會「手緊」。

根據《僱傭條例》，員工需同時有醫生證明並請病假4天或以上才可享有有薪病假，少於4日僱主有權不支薪，或造成員工負擔。鄧家彪擔心如管理層希望確診員工不要上班，而員工又想上班，或引起是否觸犯《殘疾歧視條例》的爭議。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，比較擔心過渡期或會出現混亂，令醫生、市民都無所適從，認為政府應為檢測陽性人士上班安排制定明確指引。何栢良指，措施仍存在不清晰的地方，如確診人士病假天數將由醫生決定，變相將判斷病人所工作或學習的處所是否存在傳染風險交由醫生評估，加上不同醫生診斷的放假日數亦不會相同，何栢良認為政府應訂出明確指引，界定不同人士的病假天數。

他以新加坡為例，當地亦沒有要求強制呈報確診及隔離，但任何人士如檢測陽性，無論是否有病徵，至少3天不能上班或上學，3天後視快速抗原測試結果，如陰性便可復工或復課，如結果為陽性，則要視乎疫苗接種繼續放病假。他建議，港府可仿照先前安排，確診人士如在第4、5天連續快測陰性，便可讓他們復工復課，對市民而言會更簡單，市民亦可按行政程序獲得有薪假。

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記者：黃穎津、楊佩瑩