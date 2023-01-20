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【離譜女傭】 女傭為與男友在家偷情　疑下藥讓中風奶奶昏睡

親子 15:56 2023/01/20

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女傭為咗同男友喺屋企偷情，竟然落藥令88歲中風奶奶昏睡。

日防夜防家賊難防！有馬來西亞女僱主日前控訴一名印尼女傭，指聘用的女傭為了讓男友入屋偷情，疑下藥給看顧的中風老奶奶，讓她昏睡，女僱主更在外傭的行李中發現許多不明藥物，並指家裡存放的部分現金也不翼而飛，而女傭因畏罪已逃之夭夭！

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綜合外媒報道，馬來西亞一名吳姓女士，半年前聘請了這名印尼女傭，看顧88歲中風奶奶，女傭與奶奶居住，小姑偶爾會回家過夜。吳女士憶述，有一天，奶奶從沖涼房出來，因女傭疏忽而跌倒受傷，引起家人不滿，決定把女傭送回中介公司，並要求更換女傭，

在中介公司，女傭手機一直響不停。

中介公司負責人檢查女傭手機時，發現有一男子發訊息給她，更要求視像通話，否則他將會上門，令事主感到事有蹊蹺，於是深入檢查女傭手機，竟發現女傭與男子在奶奶家拍攝的親密照片，吳女士想到女傭與男友公然在家鬼混感到相當震驚，隨後再細心檢查時，才發現家裡存放的部分現金也不翼而飛。她怒不可遏之下立即報警，同時向女傭的中介公司投訴有關女傭偷情偷竊事件。

吳女士續指，她在女傭的行李中發現許多印有印尼和外文字體的不明藥物，因此懷疑她下藥，讓奶奶昏睡，她便趁機引情郎入屋。

中介公司負責人承諾，在帶走有關女傭前會看守她及等待警方到來調查，吳女士日前被告知，該名女傭已逃之夭夭。

吳女士表示，除了面對金錢及精神上的損失，更擔心的是家裡老人的安危。因此希望透過媒體報道，讓公眾提高警惕，也要密切留意家裡女傭的行徑，畢竟日防夜防家賊難防。

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責任編輯︰王明芳

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