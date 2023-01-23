【飛機哭鬧】BB機上哭鬧不止乘客輪流助母安撫　資深空姐：接受幫助是福氣

▲ 接受別人幫忙也是福氣。（iStock圖片）

一名男子乘搭飛機時，發現鄰座一個嬰孩哭個不停，寶寶的母親卻束手無策，她疲勞沮喪得快要崩潰之際，這位男士主動詢問對方有甚麼需要幫忙，那位母親二話不說，直接把自己的孩子交給他。

這位善良的男乘客接手安撫寶寶，並向該母親查詢一些問題，例如寶寶何時吃奶和換尿片，他想找出寶寶不停哭泣的原因。

他檢查寶寶的肚子，發現似乎有點氣脹，徵得那位母親的同意後，他向機組人員借來驅風油，塗在寶寶的腳掌上，但仍無法令寶寶停止哭泣。

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他和空姐們又抱又哄，輪流合力安撫寶寶，好讓寶寶的母親有機會稍作休息。她回氣後，男士便把寶寶交回給她餵奶；與這對母子相鄰而坐的女乘客，更把自己的頭髮給寶寶撫摸，逗他哄他。寶寶吃過奶，玩了一會兒，終於入睡了。

在飛機上，經常遇到嬰兒或小孩哭鬧不停的情況。我見過最誇張的一次，一位母親帶着一位未滿一歲的幼嬰坐在商務艙，那次長途航程接近十二小時，小寶寶哭了超過三分二的航程。

空姐們當然想盡辦法幫助那位筋疲力竭的母親，但她除了使用洗手間的兩次時間外，其他時間她全程抱着自己的孩子，不想任何人觸摸他。我們向她查詢是否需要呼召機上的醫生乘客為小寶寶檢查，遭她斷然拒絕。

每個人都有不同的經歷，我們不知道為何這位母親不接受任何人的幫忙。獨力照顧孩童或患病親人的壓力不足為人道，在安全的環境下，照顧者應主動向他人求助，接受支援。

難關天天有，別人扶一把，便可過一關。主動幫助、主動接受，都是一種福氣。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「主動幫助．主動接受」。

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