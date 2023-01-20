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【行賄校長】涉2萬元行賄校長圖獲小一學位　45歲婦准保釋3月中再訊

社會 13:05 2023/01/20

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涉2萬元行賄校長圖獲小一學位，45歲婦准保釋3月中再訊。（資料圖片）

45歲婦人涉為了令兒子取得軒尼詩道官立小學的小一學位，用2萬元賄賂該校校長，校長拒絕並向廉署舉報。主婦被控1項向公職人員提供利益罪，案件今（20日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至3月13日再訊，以便被告索取法律意見及向控方索取文件，被告准以2,000元保釋候訊。

被告李君萍（45歲，無業）被控於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊Phoebe提供利益，即提供形式為港幣2萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞為被告的兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬，或由於該勞作出上述行為而向她提供該利益。

辯方申請押後至3月13日再訊，以便向被告提供法律意見及向控方索取文件。被告准以2,000元保釋候訊，其間不得接觸控方證人及不得離港。

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記者：陳曉欣

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