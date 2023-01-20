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【遊日中伏】日本人氣壽司店大整蠱　甜蝦壽司加滿芥末食客中伏

食用安全 15:51 2023/01/20

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人氣壽司店大整蠱，將辣辣壽司加滿芥末，韓國客中伏後劣評1星。

日本是不少港人的旅游首選，作爲熱門的旅游勝地，其細心體貼的服務態度亦深受旅客贊賞。不過，近日有韓國旅客表示，覺得自己受到日本福岡壽司店的「wasabi恐襲」 (wasabi terrorism)，令一眾旅客一改對日本餐廳的看法。

最新影片推介：

該名韓國旅客於Naver旅游網發佈一篇名爲「被芥末恐襲」的文章，他表示在光顧福岡博多一家著名壽司連鎖店「すし酒場 さしす KITTE博多店」時，點了多款壽司，但用餐途中覺得越吃越不對勁，於是揭開壽司上的生蝦片，竟發現被放了非常多的芥末。

作者A先生稱，爲了這家人氣餐廳排了30分鐘隊，雖然其食物水準稍低於韓國，但勝在性價比較高。他表示，原本自己不討厭芥末，但中途吃到芥末的量實在是多到無法再吃。本來以爲只是壽司師傅一時重手，但和早段送來的壽司相比非常明顯，連家人也感到非常吃驚。更意外的是，壽司師傅居然在一角投以「明知」的眼神，再加上他看到店内亦有其他韓國旅客，因此認爲師傅是針對韓國人而故意欺負。

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由於A先生日語只是基礎水平，未能向店家反映問題，最後直接在Naver發帖，為餐廳留下負評，更貼出放了滿滿芥末的壽司照片，讓網友們評價，不少網民認爲「太過分了，很生氣」，同時亦有網民提議樓主在Google map留言。

更多網民留言請看：

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樓主隨後在Google map為餐廳留下1星劣評，怎料其他到訪過的韓國旅客亦表示身同感受，憤怒地表示不滿，一面倒的1星負評全是來自韓國食客。爲此餐廳只回覆樓主：「我們絕對不可能有這種菜色。我認爲這是個玩笑吧。好好享受這次旅行。」之後亦沒有任何的道歉。

事後，有日本網民反擊並投以5星評價，認爲因爲沒有了這班韓國旅客，餐廳的氣氛提升了，更在Google map討論區內一度發生駡戰，不過那些評價目前都已被刪除。

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責任編輯：羅嘉欣

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