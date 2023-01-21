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【男人鬥低】男人聚會罕有不談威水事只鬥「低」 公關女子揭開真相令人反思

健康 10:00 2023/01/21

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

若「誰能贏在健康終點綫」這個鬥心，是男士維持健康生活的一大動力，實屬好事。

美國語言學教授Deborah Tannen的書很好看，其中一本叫《You Just Don't Understand》，專門解構男女性話語的不同和背後原因。她指出，男性之間的語言交流模式，是Competitive和Hierarchical Game（有競爭性和階級的遊戲），他們從小就要學習如何不被同輩看小、看低，或在那個階級的遊戲中，排在較低位置。

一個男孩，若被同輩覺得「渣」、「弱」或「唔掂」，或會被人嘲弄，因此，男性從小就發展出一套展現自己「強」、「勁」、「叻」的話語。我們少有聽到男人講「我唔識喎」、「你就好啦」、「嘩，你好叻呀」……因這些話語模式會顯得「你高我低」、把自己放在階梯的底層。

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有時聽到一班男士聚在一起談話，是頗有趣的。每人都有各式各樣的「威水嘢」，由投資有方、股票賺錢（蝕就從不提及）、打golf入了幾多個洞、換了新車、去熱門食肆不用訂位，甚至識人買必理痛等，都可以攞出嚟威。但近期到菜館晚膳，隔離坐了六位中老年男士。起初不為意，但後來只聞隔離在座一班男士不停強調：「我低過你、我低過你！」、「你高過我！」、「你犀利啲！」、「我邊有你咁高?!」我在旁聽到，暗忖這班男士如此高調地強調人高己低，實屬罕見，這班高調humble男，究竟是甚麼境況？

不聽猶自可，一聽笑死我。原來隔離六位男士在鬥三高指數（血壓、空腹血糖、血脂），所以一味落力地強調自己比其他人「低」。真相大白，我莞爾一笑，年輕時或許他們要鬥多、鬥高，身家多職位高才是成功指標，但到現時這個階段，乜都係假，健康最重要，反而要比拼「少」和「低」，誰個病痛少、磅數少、腰圍少、血壓低、血糖低、血脂低才是頂呱呱。聽他們像大細路般鬥健康，非常富娛樂性。

但回心再想，若「誰能贏在健康終點綫」這個鬥心，是男士維持健康生活的一大動力，實屬好事，或比另一半日哦夜哦更為奏效！

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撰文 : 利嘉敏

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