【歌神拜年】張學友久違再拍賀年照　跟Gin Lee合唱歌變獨唱版

▲ 學友賀年。

踏入新一年，張學友以《日出時讓街燈安睡》獨唱版為歌迷注入新力量，正所謂一年之計在於「心境」。一之計在於「心境」，學友亦藉此機會向大家祝賀新年快樂，數數手指原來已經有差不多十年時間未拍過賀年照。

張學友亦藉此機會向大家祝賀新年快樂，數數手指原來已經有差不多十年時間未拍過賀年照，他高興說：「快有十年未曾拍過賀年照，非常開心，趁這個機會祝賀大家新年快樂、身體健康、明年是兔年，祝大家動若脫兔、『兔』氣揚眉！」

為何會有獨唱版本的想法？學友直說：「就是很喜歡這首歌！第一次聽到這首歌就跟作曲人Eric Kwok和填詞人林若寧表示，希望可以唱這首歌。可能是因為這歌名跟我另一首較早期的作品《日出時讓戀愛終結》很相近，產生了莫名的親切感，像是延續篇；再細看歌詞有一種無力，卻又希望堅持的意思，跟現在自己的心境也很接近，當然旋律也是我十分喜歡的。」

所以在得到作曲與作詞人的首肯後，學友終於如願以償，可以以獨唱版本重新演繹這首歌，唱出自己內心的「日出時讓街燈安睡」，鼓勵自己的同時也展現給大家新的感受！「這生人的燈，開一時足矣」希望每一盞街燈都曾發光發熱，在日出前照亮著每一個黑夜。