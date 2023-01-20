【交通意外】8旬的士司機連撞8車　上周曾失事翻側釀2傷

▲ 金鐘的士失事翻側，的士司機一度被困。

有年邁的士司機疑在8日內連續發生交通意外。昨晚（19日）10時許，一輛的士撞到6架電單車和2架私家車，無人受傷。

案情指，87歲姓梁男的士司機昨日駕駛的士沿告士打道往中環方向行駛至告士打道178號華懋世紀廣場對開時，撞到1輛私家車，然後繼續行駛至謝斐道和杜老誌道交界，再撞到6輛電單車及1輛私家車。有目擊途人報警。警方調查後，指的士司機不涉及酒後駕駛，遂沒有拘捕該名司機。

而上周四（12日）下午，亦有一名87歲的男司機駕駛一輛的士失事翻側。據了解，2宗案件的士司機屬同一個人。當日下午4時40分，一輛的士沿夏愨道向中環方向行駛，當駛至近海富中心時，的士懷疑失控撞向石壆，路牌被撞倒，的士再向右翻側，梁和60歲姓葉女乘客一度被困車內，消防員和警方到場將2人救出，2人均受輕傷，經包紮後被送往瑪麗醫院。

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記者：楊佩瑩