【抑鬱症】男子持續失眠求醫揭抑鬱發作　1分鐘自測精神健康

▲ 男子持續失眠，求醫揭抑鬱發作。

都市人生活壓力大，失眠竟然可能是抑鬱症徵兆。台灣一名上年紀的男子，曾兩度罹患抑鬱症，近來每晚輾轉反側，早上提不起勁，原以為是單純老化，其後才知道是抑鬱症發作。

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綜合台灣媒體報道，一名年過花甲的何姓男子，曾兩度罹患抑鬱症，近來他每晚睡不安寧，早上又提不起勁，症狀持續數個月，求醫亦未見好轉，最終在經過醫院精神科診斷後，證實是抑鬱症發作，經醫院安排新的醫療技術治療後，2星期內情形已有所明顯改善。

每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部份時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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責任編輯：羅嘉欣