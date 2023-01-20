【夫妻關係】黎姿結婚周年獲馬廷強連續14年送花　感謝老公支持：最好朋友兼親人

▲ 黎姿與富豪老公馬廷強結婚14周年，連續14年獲馬廷強送上鮮花，從不間斷。

51歲黎姿（Gigi，現名馬黎珈而）與66歲富豪老公馬廷強婚後育有3個女兒，一家五口生活幸福。黎姿日前在社交平台分享結婚14周年，收到老公送贈的鮮花與賀卡，並發文感謝老公給她一個溫暖的家，永遠給她無限支持和空間，讓她自由發展事業和愛好。

最新影片推介︰

黎姿在社交平台撰寫結婚14周年的心聲文，並附上老公所送的鮮花及賀卡照片，可見卡片上寫著「To my beautiful wife（致我美麗的太太）」，十分甜蜜。Gigi稱與馬廷強相識21年，成為家人相伴14年，感恩在人生路上有他陪伴。

很感恩在人生路上遇到一位既是最好朋友又是親人。多謝你永遠給予無限支持和空間，讓我可以無後顧地發展自己熱衷的事業和愛好。最重要是，給了我們一個充滿愛和溫暖的家！Happy Anniversary to us！#anniversary #truelove

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Gigi曾透露老公知道她喜歡花，故每年都會送上最美的鮮花及賀卡給她，有一年Gigi分享老公在賀卡寫上「To︰我親愛的老婆Gigi」，細心又溫馨。

追求6年共度患難終感動美人

黎姿和馬廷強於21年前相識，當她第一次遇上馬廷強時，有見對方是殘疾人士，隨手扶他了一把，正正是這個舉動感動了馬廷強，於是他向黎姿展開追求，一追就6年。

▲ Gigi三代同堂齊齊整整，感謝老公給她一個溫暖的家。（IG圖片）

起初黎姿一直避開他，直至黎姿的弟弟黎嬰遭逢車禍，黎姿要全心照顧弟弟起居，又馬上接管弟弟的皮膚中心生意，同時更要趕拍劇集《珠光寶氣》，令黎姿筋疲力竭。幸得馬廷強全力支援她，並對她說︰「不要做了，我會照顧你一輩子。」終感動了黎姿抱得美人歸。

兩人婚後育有3名女兒，黎姿現已貴為醫學美容院的CEO，生意搞得有聲有色，一家五口生活無憂。Gigi曾撰文分享婚姻之道，自言要跟父母學習如何面對順境逆境。

在人生的路途中，爸媽時常都教我有愛就會有動力和希望，作為女兒眼看他們在生活中的順境逆境、甜酸苦辣，他們都從不氣餒，總能互相忍耐和包容，勇往直前走過人生的每一步，這個生活態度真的值得我去學習。

▲ Gigi父母慶祝結婚50周年時，馬廷強都有現身祝賀。（微博圖片）

她又感謝丈夫陪她一起走過歲月，一起建造溫暖美滿的家庭，讓她明白到愛情的真締，「是日常的相依相伴，是溫柔的一聲問候，是笑著接受彼此的皺紋和白髮。是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳